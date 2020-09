富人的功勞 台北擠身全球奢華TOP 15城市

台北市在國際間的優等排名品項,在全球最佳旅遊城市、全球智慧城市等等之外,最新增加「全球奢華城市」,在新冠疫情大流行的2020年,擠身全球第15名,緊跟在美國舊金山、華盛頓特區之後。

全球財富調研機構Wealth-X首度出版「全球奢華展望報告」《Global Luxury Outlook》,並依模型計算出「全球奢華城市指數」,2020年全球奢華城市TOP 15,紐約位居首位,其次是東京和香港。列名的15個城市中,8個是亞洲城市、5個北美城市,歐洲只有倫敦和巴黎入列。

此份調查主要納入3個指標:財富水平和增長動力,奢華品零售市場的發展,奢華的生活方式,台灣向來是該機構統計超級富翁人數與消費行為的目標市場之一,惟因真正富人的日常作風低調,許多資料相當隱密。

2020年新冠疫情全球大流行以來,許多消費者行為都出現改變,許多名牌包、流行設計服裝業者都業績折損,Wealth-X調查團隊指出,從此次調查可以發現,全世界的超級富翁們仍繼續花在奢侈品上,只是方法不同而已,包括私人飛機,遊艇或藝術品收藏等,都被超級富翁偏愛,這些在平常民眾眼中的奢侈品,富豪們的擁有品項和方法有著顯著差異。

以富人偏愛的巴塞爾藝術展為例,亞洲地區僅香港、台北有地方展出,由瑞銀集團邀集的當代藝術展。瑞銀最新出版的《新冠疫情對藝廊行業的影響》(The Impact of COVID-19 on The Gallery Sector)報告就發現分析,2020年上半年的疫情期間,收藏家保持活躍與參與,調查發現92%的高淨值收藏家在2020年曾購買藝術品, 56%收藏家花費了10萬美元以上,幾乎所有千禧世代收藏家(99%)和大部分X世代收藏家(94%)都表示他們在疫情危機期間主動與藝廊合作。