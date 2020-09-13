9/13前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

09/14(一) 晶技法說會
主計總處公布7月薪資統計
經濟部召開電價審議委員會
立法院朝野協商開議日
09/15(二) 央行公布8月銀行人民幣業務
09/16(三) 高雄地政局標售土地
勞動部公布最新無薪假統計
 賦稅署記者會
09/17(四) 保誠人壽發布統計調查記者會
央行第三季理監事會
台灣玉山科技協會 2020會員大會
夢時代週年慶誓師大會
索尼行動全球手機線上發表會
台北國稅局記者會
09/18(五) 福壽法說會
09/19(六) 小墾丁2020星空吶喊活動

國際財經焦點

9/14（一) 歐元區7月工業生產

日本7月工業生產與產能利用率

韓國8月國際貿易與進出口物價指數

新加坡第二季失業率
9/15 (二) 美國9月帝國州製造業指數、8月進出口物價指數與工業生產

歐元區與德國9月ZEW經濟信心指數

英國7月失業率

法國8月CPI

日本8月國際貿易

澳洲央行公布貨幣政策會議記錄
9/16 (三) 美國8月零售額、9月NAHB房價指數

加拿大8月CPI

英國8月CPI與PPI
9/17 (四) 美國上周初領失業救濟人數、8月建築許可與新屋開工

美國聯準會、英國央行、日本央行、印尼央行、南非央行公布利率決策

新加坡8月非石油出口

澳洲8月就業報告
9/18 (五) 英國8月零售額

德國8月PPI

陸港澳焦點

9/14(一) 中國國際物流發展大會在河北唐山開幕
9/15(二) 8月份社會消費品零售、固定資產投資、規模以上工業增加值、失業率
第22屆工博會在上海舉行，至19日
9/17(四) Swift公布8月份人民幣在全球支付占比
9/19(六) 大陸車險新規正式上路
第12屆海峽論壇於廈門登場

台股一周焦點

9/14(一) 股東臨時會 越南控-DR
除息 順發
法說會 致茂、台達電、台積電、晶技
9/15(二) 除息 雲品、宜特、神州-DR等
法說會 致茂、新紡、競國、美律
9/16(三) 除權息 旭隼、騰輝電子-KY、喬山、動力-KY等
法說會 偉全、無敵
9/17(四) 除權息 台積電
股東臨時會 英瑞-KY
除息 台積電、振樺電、精元、富鼎等
法說會 欣巴巴、揚博
新股買賣 亞洲藏壽司
9/18(五) 股東臨時會 國揚
除息 橋椿
法說會 福壽
工商時報 數位編輯