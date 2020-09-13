9/13前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|09/14(一)
|晶技法說會
|主計總處公布7月薪資統計
|經濟部召開電價審議委員會
|立法院朝野協商開議日
|09/15(二)
|央行公布8月銀行人民幣業務
|09/16(三)
|高雄地政局標售土地
|勞動部公布最新無薪假統計
|賦稅署記者會
|09/17(四)
|保誠人壽發布統計調查記者會
|央行第三季理監事會
|台灣玉山科技協會 2020會員大會
|夢時代週年慶誓師大會
|索尼行動全球手機線上發表會
|台北國稅局記者會
|09/18(五)
|福壽法說會
|09/19(六)
|小墾丁2020星空吶喊活動
國際財經焦點
|9/14（一)
|歐元區7月工業生產
日本7月工業生產與產能利用率
韓國8月國際貿易與進出口物價指數
新加坡第二季失業率
|9/15 (二)
|美國9月帝國州製造業指數、8月進出口物價指數與工業生產
歐元區與德國9月ZEW經濟信心指數
英國7月失業率
法國8月CPI
日本8月國際貿易
澳洲央行公布貨幣政策會議記錄
|9/16 (三)
|美國8月零售額、9月NAHB房價指數
加拿大8月CPI
英國8月CPI與PPI
|9/17 (四)
|美國上周初領失業救濟人數、8月建築許可與新屋開工
美國聯準會、英國央行、日本央行、印尼央行、南非央行公布利率決策
新加坡8月非石油出口
澳洲8月就業報告
|9/18 (五)
|英國8月零售額
德國8月PPI
陸港澳焦點
|9/14(一)
|中國國際物流發展大會在河北唐山開幕
|9/15(二)
|8月份社會消費品零售、固定資產投資、規模以上工業增加值、失業率
|第22屆工博會在上海舉行，至19日
|9/17(四)
|Swift公布8月份人民幣在全球支付占比
|9/19(六)
|大陸車險新規正式上路
|第12屆海峽論壇於廈門登場
台股一周焦點
|9/14(一)
|股東臨時會
|越南控-DR
|除息
|順發
|法說會
|致茂、台達電、台積電、晶技
|9/15(二)
|除息
|雲品、宜特、神州-DR等
|法說會
|致茂、新紡、競國、美律
|9/16(三)
|除權息
|旭隼、騰輝電子-KY、喬山、動力-KY等
|法說會
|偉全、無敵
|9/17(四)
|除權息
|台積電
|股東臨時會
|英瑞-KY
|除息
|台積電、振樺電、精元、富鼎等
|法說會
|欣巴巴、揚博
|新股買賣
|亞洲藏壽司
|9/18(五)
|股東臨時會
|國揚
|除息
|橋椿
|法說會
|福壽