華為明年手機市占恐劇降 台廠面臨轉單陣痛期

9月15日美國對華為禁令生效，華為手機目前超過7成在中國銷售，海外手機出貨量已銳減近1/3。在禁令衝擊下，小米、OPPO、Vivo等中國當地品牌將有機會受益，雖然多數台廠供應鏈氣氛不悲觀，但必須面臨訂單轉換的陣痛期。

美國政府擴大圍堵中國華為（Huawei），只要採用美國技術及軟體的晶片，都需要經過美國政府許可，才能出貨給華為，禁令將於15日生效。分析師估計，台灣、日本與韓國的華為供應商每年價值合計264億美元，約新台幣7900億元的零組件營收，勢必受到這項禁令衝擊。

以近幾年情況來看，台廠手機供應鏈主要客戶除了蘋果，近年來也逐漸加大對中國手機的供應比例，華為供應鏈包括晶圓代工廠台積電、IC設計聯發科、代工廠鴻海、鏡頭廠大立光等。

其中，台積電已表明9月14日後不出貨華為；聯發科每年則有近5億美元營收與華為相關，已向美方提交相關申請。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，華為約占台積電15%營收，市場一開始會擔憂營收缺口，但基於大水庫原則，消費需求並非消失而是轉移，台積電客戶多元，未來缺口很快會被其他客戶彌補。

美國對華為禁令，除了衝擊半導體大廠外，連帶也影響到電池、電路板等其他零組件的供應商。以PCB產業次族群來看，跟華為供應鏈較相關者，包括欣興、南電、景碩、健鼎；銅箔基板廠商聯茂、台光電；軟板廠商臻鼎-KY等。

一家PCB大廠高層私下透露，華為陸續加碼累積庫存，因此目前訂單並沒有顯著改變，禁令上路後，華為的訂單缺口已由小米承接，加上蘋果iPhone拉貨，HDI產能從7月到10月都是滿載，在旺季效應支撐下，營運完全不受影響，而淡季也會有其他廠商填補。

這名高層分析，全球手機消費市場的需求若未改變，代表訂單不會消失，如果華為從市場淡出，其他手機大廠將會占據它空出來的市占率，由於華為多數銷售在中國，因此小米、OPPO、Vivo將有機會受益，多數台廠的氣氛也不會太悲觀，但訂單轉換是否有陣痛期，就得靠各家業者的應變。

面對美國禁令，華為消費業務CEO余承東日前公開表示，9月15日之後，華為自主研發的高階海思麒麟晶片將無法繼續生產，今年秋季上市的Mate40系列，將成最後一款搭載麒麟晶片的系列手機。

儘管如此，市調機構Canalys指出，華為在中國市場仍持續擴張稱霸，因此也帶動華為在第2季全球智慧機出貨量達5580萬支，首度超過三星（Samsung）的5370萬支，躍居全球最大智慧手機廠商。

不過，Canalys分析，目前全球市場深受疫情干擾，一旦經濟復甦，華為恐難維持冠軍頭銜，且華為出貨的手機，現在有超過70%在中國銷售，第2季海外手機出貨量銳減近1/3，再加上美國晶片禁令衝擊，下半年華為手機業務前景恐蒙上陰影。

另一家研調機構Strategy Analytics報告則估計，2020年全年，三星手機出貨將搶回全球龍頭寶座，蘋果居次，華為將降至全球第3的位置，禁令若持續，華為晶片庫存將在2021年用盡，屆時市占恐大幅降低，受益者則是其它中國品牌如小米、OPPO、vivo等。