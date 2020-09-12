嘉義新廠挹注 大成食品看俏

瞄準消費食品需求，大成集團斥資24億元興建的嘉義馬稠後食品加工廠，目前正在積極趕工中，預計今年12月試車，投產後月產能為2,500噸，可望帶動大成消費食品年產值倍增至40億，成為未來重要的成長引擎！

大成上半年表現亮眼，合併營收374.83億元，年增0.84％；歸屬於母公司稅後淨利12.98億元，創下歷史新高，年增23.4％；EPS 1.66元，也明顯高於去年的1.36元。

隨著人口、家庭結構及消費習慣的改變，對於方便、快速、即食的消費食品需求量逐年提升，加上今年疫情的催化，大成消費食品產能早已供不應求。因此，2019年1月起動工的嘉義馬稠後食品加工廠，占地8,800坪，備受外界關注與期待。

大成指出，該廠是一座符合工業4.0並運用MES及SAP系統，並採用高效益連續式生產設備生產的食品工廠。目前廠房已完工，正在進行設備組裝工程，預計今年底試車，明年可望正式挹注產能。

大成表示，馬稠後食品加工廠預計生產三大類產品，以雞肉及豬肉加工製品為主，包括冷凍食品／冷凍調理食品、醬料／高湯類、肉鬆／肉乾；販售通路將根據產品特性，橫跨便利商店、超市量販、速食餐廳、餐飲業者、早餐店、團膳、各大網購平台，以及大成自有實體通路「安心購」等。