花椰菜變米飯？大成消費食品有新招

花椰菜也能變米飯？瞄準減醣飲食風潮，大成集團繼雞腿排、雞胸肉、雞肉鬆等熱賣後，今年以「花米廚房」品牌推出全新的花椰米調理包，首波上市兩款口味「菠菜嫩雞」、「海陸雙饗」花椰米，據悉，剛上市不久就引發搶購熱潮，預計今年9月底、10月初還將再推出三款新口味搶市！

據大成介紹，花椰米的主要特色，就是100％使用花椰菜粒取代米飯，主打一餐僅不到120卡，熱量大幅降低，並結合大成的國產雞胸肉、天然野放根島蝦等食材，只要簡單微波或拌炒即可食用，完全打中現代人講求快速、方便、減醣、減脂等飲食需求。

事實上，消費食品的變化跟民眾生活脈動息息相關，除了花椰菜米外，近年運動健身風潮盛行，大成特別開發出採用「舒肥法」低溫烹調的「舒迷雞胸肉」，主打低脂低卡、拆袋即食，據悉在超商通路十分熱賣，已熱銷上百萬片。因應消費需求，大成透露，第四季還將推出「雞能蛋白棒」，強調可即時補充蛋白質，可望再掀話題。

大成從上游農畜產業起家，並積極跨足下游消費食品，打造「農場到餐桌」一條龍，也成功在消費食品打出名號。其中，最為人熟知的網購冠軍「黃金脆皮雞腿排」就是大成的明星商品，據悉，一年可熱銷約300萬片，平均一個月25萬片、一天就賣出超過8,200片。

除了雞腿排外，大成食品還延伸出許多自有品牌，從生鮮食材「桐德黑豚」、「黑蜜豬」、「根島生態蝦」，零食小點「雞本享受」，輕食／營養補給類的「花米廚房」、「舒迷」、「慢熬雞精」，麵點主食類的「咕咕鮮雞派」、「塔塔酥」、「家傳雞肉餃子」、「鐵人牌」，還有特色伴手禮「紅藜雞肉鬆」、「鮮醇雞肉鬆」，鍋物系列「花雞丸」、「桐德黑豚貢丸」等，品項多元化。

大成食品的銷售通路也十分廣泛，涵蓋國內超過三萬多個通路據點，從便利商店、量販超市、速食餐廳、連鎖餐廳、早餐店、團膳，還有大成自有實體通路安心購、安心巧廚、吉福雞舖，以及電商網購平台，採虛實並進的策略，也讓大成食品的能見度愈來愈高。