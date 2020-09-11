房市928檔期推案量衝破5千億

928檔期推案持續巨量釋出，全台超過330件個案推出搶市！591新建案市調顯示，今年928檔期推案量約5,376億元，年減約4％，至少有83個規模20億元級的新案公開，預估今年全年推案量有望突破1兆元。

今年928檔和去年一樣，全台維持超過5,000億元案量釋出，比起2017年約2,200億元、2018年約3,000億元，明顯增長。與過往928檔期相較，今年疫情趨緩後的遞延買盤出籠，房市旺季往後推移，各大建商更將民俗月後的928檔期視為重要指標，蛋白區、重劃區推案更顯熱絡，中小型規模個案倍出。

北台灣包含雙北、桃竹928檔期推案量，均不如去年，台北市少了百億元級大案撐盤，規模最大案為近捷運北投站、總銷60億元的「萬企大業」；新北市檔期推案量約1,600億元，最受矚目的指標案為合環機構寶橋路都更案，總銷200億元，規畫42層超高層建築，預期開價上看8字頭。

新北市則以板橋江翠北側為主戰場，包含潤泰、愛山林、信義等品牌建商加入戰局，光板橋江翠北側重劃區就有250億元案量推出。

桃竹土地區推案亦集中在重劃區，包括百川、昭揚等建商在中路重劃區推出總價帶約1,500萬元的換屋型產品；竹風建設也在竹北縣政三期推出挑戰4字頭新案「竹風QMAX」等。相對於北台灣推案略顯保守，台中、高雄檔期推案則較去年有明顯成長。

台中今年928檔期推案量逼近千億元，年增近二成，顯示台中房市仍處於「猛長期」，不少總銷破50億元的建案進場，多訴求低首付、低月付等優惠專案，如南屯嶺東建功重劃區的「菁科2MAX」，麗寶集團推出的烏日「微笑世界」、北區一中商圈的「微笑之心」等。