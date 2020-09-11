中小企資本復興 預約台灣下個三十年榮景

台股加權指數日前突破歷史高點，90年代活絡的資本市場，引領了台灣半導體及電腦行業的崛起，但過去十年網路經濟興起，台灣資本市場卻明顯掉隊，無論掛牌公司的數量，募資的金額，成交的活絡度及公司的估值都遠遠落後世界主要市場。

對於台灣資本市場如何呼應新經濟的需求，中小企業、券商及主管機關如何良性互動，長風基金會、燃點公民平台與台灣金融科技協會將於明（12）日，邀集政大金融科技研究中心主任王儷玲、走著瞧創辦人兼執行長鄭勝丰、台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠、福邦證券董事長林火燈、長風基金會執行長蔡玉玲，由寬量國際執行長李鴻基主持，就法規上如何降低新經濟公司掛牌的門檻、券商造市工具優化，以及如何透過合理輔導收費，賦予券商要求準掛牌企業強化公司治理等三大面向進行結構性的探討。

長風基金會等與會者呼籲，中小企業創業板是台灣經濟未來再起的重要舞台，放眼相關國家，美國NASDAQ、北歐第一成長板（ Nasdaq Nordic First North Growth Market）及新加坡都獲得政府與產業的高度重視，更不斷產出世界級的新創公司，台灣各界應該將此議題視為國家發展層級的戰略任務，結合政府、證交所、券商及新創產業，發動「中小企業資本復興運動」，為台灣打造下一個三十年的榮景！