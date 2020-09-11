宏碁上月營收 登近五年單月新高

受惠教育及電競需求帶動出貨增長，宏碁8月營收以兩位數的季增、年增幅再向上揚升，並一舉站上5年來單月營收高點。預期在訂單滿手、能見度更已一路延伸至明年至少第一季的樂觀展望下，宏碁將持續朝每月出貨月增的目標邁進。

宏碁8月合併營收較7月增長17.4％、以272.73億元來到全年高點，同時亦較去年同期增長34.9％、更刷新其自2015年10月以來單月營收紀錄。累計今年前8個月合併營收達1,649.71億元、年增11.2％，同創5年來同期新高。

呼應宏碁董事長陳俊聖日前大喊供貨遠不及爆增的訂單需求情況，宏碁8月來自Chromebook出貨營收年增幅高達59.6％，桌上型顯示器營收亦有49.4％的年成長，而來自包含電競筆電、電競桌機及電競螢幕等產品營收的年增率，更高達87.8％，為挹注其整體營收增長的重要動能。

此外，宏碁來自旗下多重新事業引擎，亦持續帶來正面貢獻，除建碁（3046）、展碁國際（6776）8月營收皆有逾4成的年增表現外，旗下宏碁資訊服務單月營收也有超過26％的年增長，另銷售周邊配件、創新產品的酷碁，8月營收更有近1.3倍的大幅年增。

宏碁在目前仍以遠端辦公及遠距教學需求為主的泛美及泛歐市場，單月營收表現皆有超過50％的年成長率，至於在泛亞地區也在各市場經濟活動陸續開放後，逐步恢復成長走勢。

儘管受到零組件供應鏈大缺料影響，宏碁仍在陳俊聖訂下的「每月出貨要比上個月多」的目標推進，自2月一路至8月皆達標後，面對9月持續滿手的訂單，陳俊聖估僅能滿足約三分之一的需求，不及出貨的部分將再向後遞延，預期這波因來自歐、美及日、東南亞的遠端教育急單，和持續增溫的電競需求，將從年底延續到明年。