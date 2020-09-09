加利勞檢發現有員工全月無休 最多罰百萬

加利科技公司不僅涉用中國製口罩混充提供實名制，9日更被勞檢查出多名員工單月加班總時數達100小時，以及整月上班無休假等情事，將依法開罰，最高可罰新台幣100萬元。

加利科技公司涉用中國製口罩混充實名制遭司法調查，加利也公告今天起正式受理退貨。一早就有民眾到場退款，新北市政府也同步展開專案勞檢，新北市消保官也會同台北市消保官到場了解退貨情形，以確保消費者權益。

勞動檢查處指出，口罩國家隊加利科技負責人林明進日前對媒體表示，「農曆年後員工一個月最多只休兩天」，引發各界關注。勞檢處原訂於4日實施勞動檢查，但調查局於同日對加利公司實施搜索，因此延至今天進行資料查核。

勞檢處專門委員張享琦表示，加利科技委由李姓代表攜帶資料至勞檢處受檢，經過2個小時查驗勞工出勤紀錄及工資清冊等資料，發現加利科技確實有使勞工超時工作情形。甚至有移工加班後月薪可高達新台幣9萬元，

他表示，查出加利多名員工單月加班總時數達100小時，以及未給予勞工例假休息、全月無休假等情事，已涉嫌違反勞基法，勞工局後續將依法啟動裁處程序，並依法定程序提供公司陳述意見的機會，若查證屬實，依法可處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

勞工局表示，口罩工廠在防疫期間特殊情況下，雖可放寬加班及休假規定限制，但雇主仍需在事後24小時內，詳述理由向勞工局報備，且應加倍發給特殊加班或停止假期工資，並於事後補給勞工休息。勞檢處後續將在2週內完成轄內所有口罩工廠的專案勞檢。