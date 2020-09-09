居家檢疫趴趴走 康軒董事長道歉還要挨罰

康軒文教集團董事長李萬吉被爆料居家檢疫擅自外出，新北警方調閱監視器查證屬實，全案交由衛生局裁處，李萬吉坦承自己「做了不好的示範」，透過公關向社會道歉，他今晚已被強制集中檢疫，並將面臨最重100萬元罰鍰。

因為有人向媒體投訴指李萬吉9月5日自中國返台後，無視居家檢疫期間不得外出規定，多次外出，新北市警察局新店分局今天上午11時派員前往李萬吉居住社區，協助調閱監視器，發現其確實有外出。

當天下午警方會同新店區公所里幹事查訪，李萬吉坦承6日與妻小一同外出，自稱7日為自行駕車前往總公司進行視訊會議，並未接觸任何人。

新店分局表示，全案已由區公所函請新北市衛生局依規定開罰。至於為何手機定位系統沒有發出警報？新店分局表示，當時李萬吉將手機放置家中。

李萬吉以出版國中小教科書起家，之後為求轉型開始出版幼教教材、創辦學校，並於民國91年赴中國發展出版及興辦學校。

李萬吉晚間透過公關部門發出聲明稿表示，自己因赴中國洽公近兩個月才返台，急於儘快將公務處理好，再安心完成居家檢疫，對於未能徹底遵守相關防疫措施，作了不好的示範，對此感到十分抱歉，會尊重衛生單位的處理決定，接下來會絕對遵守相關防疫規定。

新北市府衛生局表示，李萬吉居家檢疫期間涉嫌外出，有違反「嚴重特殊性傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例」之嫌，目前尚未收到新店區公所的移送書。

衛生局表示，將在接獲移送書後，儘快依據所檢附的事證，確認行為人違規的日期與時間等，作為裁處的考量，裁罰金額為新台幣10萬以上、100萬元以下。衛生局今晚已對他執行強制集中檢疫。