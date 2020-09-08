什麼產業先復甦？中華信評：科技業任先鋒

台灣企業營收排名TOP 50的企業優等生，獲利能力何時可以脫離全球局勢的震盪衝擊，恢復到正常水準？中華信評8日表示，新冠疫情全球大流行以及全球貿易緊張情勢，對於企業的現金流量與獲利能力會造成弱化，後續影響恐怕將延續至2021年，所幸科技公司最可能成為首先復甦的產業。

標普全球評級台灣子公司的中華信評，今天發布《台灣前50大企業：受COVID-19疫情影響，台灣企業信用結構下行趨勢持續》報告，特別提出，疫情帶來的負面影響時間已然拉長，過去12個月期間並未上調任何一家台灣公司的個別基礎信用結構（SACP），這是過去三年來台灣的頭一遭。反而是已有7家台灣優等企業的SACP在過去12個月期間遭到下調。

中華信評分析師許智清表示，疫情對於非科技業信用結構造成的負面影響將最為嚴重，預期這類企業的平均現金流量與獲利能力恐將在2022年後才能反彈回升至2018年時的高點，其中又以航空、航運等交通運輸類最糟。

於科技業，許智清指出，由於疫情期間對在家工作、遠距教學以及5G等新科技的投資增加，帶來強勁的需求，科技業的信用結構在一定程度上獲得了提升，台灣科技業較為強勁的成長力道將為整體EBITDA（稅前折舊攤銷前利潤）產生能力的復甦提供支撐，尤其半導體、網通業的情況十分良好，單是台積電一家公司，就分別占台灣前50大企業2020年與2021年整體EBITDA的34％與32％，遠高於往年的20％。