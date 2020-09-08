疫情衝擊減緩 企業第4季聘僱意願增加

人力資源公司今天公布第4季台灣就業展望，7大行業的雇主都表示願意增聘人力，與上一季相比，休閒餐旅業的用人意願增幅最大。萬寶華表示，台灣疫情控制得宜，經濟穩定，提振雇主的信心。

人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）今天公布2020年第4季「全球就業展望調查」，藉由訪談1094位雇主，了解企業在10至12月間的聘僱意願。

調查結果顯示，23%預計增加人力，5%預計減少人力，71%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+18%，排除季節因素後為+20%，與上一季相比增強了17個百分點，與去年同期相比下降2個百分點。

7大行業皆表示今年第4季願意增聘人力，其中，工程建設業的聘僱信心持續穩健樂觀，就業展望淨值為+32%，其他依序為金融保險及不動產業+23%、服務業+23%、批發零售業+21%、製造業+19%、休閒餐旅業+10%，運輸倉儲及通訊業聘僱意願居末，為+7%。

與上一季相比，7大行業的就業展望淨值皆增強，其中休閒餐旅業的就業展望淨值增幅30個百分點，最為強勁，服務業增幅18個百分點次之。不過，與去年同期相比，僅休閒餐旅業增強，增幅為5個百分點，製造業及批發零售業沒有變化，其他4大行業則為衰退。

萬寶華台灣專業人才事業總經理吳璧昇表示，回溯歷史調查數據，台灣雇主在因應疫情的恢復期，較10年前金融危機時縮短了6個月，主要歸因於台灣疫情控制得宜，經濟穩定，雇主對台灣經濟的信心受到提振，特別是休閒餐旅業在內需的刺激下獲得支撐，聘僱意願增強。

不過吳璧昇也說，台灣7大行業雇主雖皆預測第4季的就業展望較第3季佳，有復甦徵兆，但面對全球疫情發展的不確定性，不排除經濟面可能再次承壓，斷言台灣經濟景氣已復甦仍言之過早。

根據調查，全球43個國家及區域中，有22個國家及區域的雇主預計在第4季增聘人力，其中台灣的就業展望淨值排名第一。