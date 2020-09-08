高院駁回大同上訴 巫鑫：大同興訟不如檢討

大同(2371)在108年初對有「會計界柯南」之稱的資深會計師巫鑫提告「妨害名譽」。一審判巫鑫無罪，公司派上訴二審，高院二審今（8日）駁回上訴，大同公司敗訴確定。對於是否會參加大同市場派10月21日臨股會的董事提名，巫鑫表示，目前還沒接到通知，並不清楚！

資深會計師巫鑫今天針對該案結果表示欣慰，並強調大同公司派不思檢討，花了太多股東的錢在對其他股東興訟。

巫鑫表示，當初主張大同旗下子公司華映跳票事件中，大同公司派高層有違法之虞，是因為大同董事會通過替華映背書保證，但華映給大同作為背書保證的華映百慕達股權，大同董事會居然沒有對華映百慕達股權進行鑑價。

事實上，華映百慕達之所以有價值，是因為持有在大陸的華映科技股權；然而當時華映科技的股權已經有99.82%拿去銀行質押。所以華映還不出錢，當初通過背書保證的董事會是否應該要負責。

其次，巫鑫指出，大同公司派在今年630股東會上，封殺53%的股東投票權，引發金管會、投保中心、集保中心和經濟部的相繼制裁，就是因為公司有違公司治理。未來市場派若進駐，應該特別留意公司派相關「背書保證」和「轉投資」項目，是否有不當程序。

最後，巫鑫強調，大同公司派在108年陸續對包括我個人和白旭屏、蔡玉真、王光祥等提告，但目前多數都已確定無罪。大同公司派是否應該先檢討公司的經營能力和公司治理，而不是花公司的錢來對小股東興訟。

（時報資訊 任珮云）