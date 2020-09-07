雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」

國境持續封鎖，「海嘯第一排」的旅行社持續瘦身，旅行社龍頭雄獅旅遊大刀縮減實體門市規模，全台門市據點「能關就關」，現有據點已由原80個減至68個，年底前將再砍18處，等於「一周關一家」，頻率與速度相當驚人，這也是雄獅啟動實體門市布局後首度轉向，屆時將剩下50個據點，縮減幅度將近4成。

除雄獅大舉裁撤據點，易遊網已著手把成本較高的門市先瘦身，目前全台17間門市已有7間門市暫停營運，粗估可以省掉超過百萬成本，未來若要開實體店面，會改以加盟店方式吸納各地小行旅行社業者，導入數位化系統。

雄獅發言人游國珍表示，國旅撐不起旅行社實體店面，門市縮減勢在必行，但有些門市還有租約的問題，不可能說關就關，「能關還會關」，但門市不會只關，會轉型開出新的實體門市，整體實體門市布局、策略都需要改變。

游國珍表示，過去集團門市據點以市中心為主，但如果要做國旅，地點也轉向選在觀光景點或交通要點，是交通樞紐的概念，主要功能性將為客戶服務，類似旅遊服務中心概念，販售旅遊商品可能只佔3成業績，其他以生活事業為主。

人力配置方面，舊有門市平均約有8個人力，但轉型變成「大店」後，人力需求反而會增加，就規模來看可能增至20人，考量到地點轉移後工作通勤等問題，可能人力會有所流失，為了維持服務品質，人力需要重新盤點，到時候可能還需要徵人。

（中時新聞網 黃琮淵）