失業轉進營造業 最高可領10萬8千元補助

勞動部今天開辦一項計畫，凡是失業勞工經公立就服機構推介進入營造業，受僱每滿30天就累進領補助，最高10萬8,000元；如果是應屆畢業待業青年做滿180天，還有額外的3萬元獎勵。

勞動部今天發布施行「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」，提供失業勞工最高新台幣10萬8,000元的就業獎勵津貼，鼓勵失業勞工受僱從事營造業工作，並協助充實營造業人力。

勞動部勞動力發展署就業服務組專委黃巧婷說，為配合現階段前瞻基礎建設及台商回流投資發展，營造業人力需求，失業勞工只要符合失業滿30天、非自願離職、經公立就業服務機構評估（含15至29歲108學年度應屆畢業青年）等3條件之一都可向公立就服機構登記。

黃巧婷指出，推介媒合包含營造業法所訂綜合營造業、專業營造業及土木包工業廠商，諸如基礎勞力工、包工、營建技術員等工作內容（但不包含行政、財務、事務支援人員等工作）。

黃巧婷說，勞工受僱於同一雇主連續達30天以上，且每月工資不低於中央主管機關公告基本工資及符合相關規定，於受僱每滿30天次日起90天內，得檢附相關文件，向公立就業服務機構申請津貼，會依就業保險投保期間認定。

黃巧婷解釋，勞工符合津貼資格者，就業前半年每月核發5,000元；第7個月至第12個月每月核發6,000元；第13個月至第18個月每月核發7,000元。

就雇主方面，黃巧婷表示，依就業保險促進就業實施辦法，雇主經公立就業服務機構推介僱用獎助失業勞工，按勞工身分（中高齡、身心障礙者及長期失業者、原住民或二度就業婦女等）可領取每月9,000元至1萬3,000元補助，最長可領12個月。

黃巧婷強調，未來發給津貼也會搭配查訪、勞工約談，了解實際情況，希望透過計畫，鼓勵失業勞工投入市場，得到最低限度保障，有受僱、就業保險及薪資。

為協助待業青年及失業勞工就業，並充實特定行業人力，勞動部已推動「特定行業就業獎勵津貼」，透過公立就業服務機構辦理求職登記，勞工可接受諮詢及推介至「特定製造業」或「照顧服務業」。今天正式發布實施「營造業」試辦計畫，試辦時間自即日起至明年12月31日止。

值得一提的是，黃巧婷指出，「青年就業獎勵計畫」可與此試辦計畫併行；若108學年度應屆畢業的15至29歲青年持續受僱於同一雇主滿180天，可提供最高3萬元就業獎勵，此2計畫合計可得13萬8,000元；青年就業獎勵計畫時間截至本月底止。