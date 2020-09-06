華航開首槍！航空雙雄 淡季砍光低價票

新冠疫情重挫航空業，華航、長榮航全面調整票價結構，9月起取消淡季票價，所有機票都當旺季在賣；成本較高的歐美航線，甚至砍光所有的低價票，只賣最貴的票面價，平均票價是去年的3倍，為近10年來頭一遭。

一般來說，機票有淡旺季之分，寒暑假及連續假期都是傳統旺季，然而過完暑假，因機票需求下降，就會恢復淡季票價。不過受新冠疫情影響，客運航班大亂，傳統供需經驗已難應付今年狀況，讓業者很頭痛。

華航上周開出第一槍，率先取消淡季，也就是所有票都當旺季賣，即便暑假過後，票價仍舊維持旺季水準，創下2008年金融海嘯以來最大票價結構調整。長榮航隨即跟進，同步取消淡季票價，雙雄票價趨於一致。

此外，低價票也沒了。以華航為例，原本的票價由貴到便宜，分為尊爵、精緻、樂活及精省四個等級，區域航線取消精省票價，最低從樂活賣起；歐美航線只留尊爵，等於是「一口價」沒得談。

反映在票價上，過去台北─東京，便宜的話可以買到8000元以下，最多約1萬2000元，如今經濟艙最便宜1萬8000元、貴則到2萬2000元。

歐美線更誇張，由於只賣「最貴」的票，過去飛歐洲、美國西岸，頂多2萬元出頭，如今飛法蘭克福、阿姆斯特丹、洛杉磯、舊金山經濟艙動輒6萬出頭，豪經艙喊上8萬，幾乎是疫情發生前的3倍。

航空業者說得直接，疫情發生後，班次大減，各家幾乎維持最低運能，輸運非得出國旅客，「剛性需求」自然是「剛性票價」，因為這時就算票價再怎麼降，不會搭的就是不會搭。

航空業者直言，即便票價翻倍，但相較過往至少7成起跳的載客率，如今需求大減，能否打平還是未知數。

（中國時報 黃琮淵）