餐飲買氣退燒 台北觀光飯店中秋促銷戰開打

暑假結束，外食餐飲市場報復性消費買氣退燒，晶華、圓山、北投亞太與板橋凱撒大飯店鎖定中秋節連假檔期，發動強力促銷，引爆兩北市中秋餐飲促銷大戰。

疫情受控全台解封，加上暑假與三倍券推波助瀾，台北觀光飯店餐飲業績快速回溫，不少具知名度的餐廳營收並超越去年同期。惟進入9月暑假結束，業者明顯感受「激情不再」，其中家庭客與年輕客聚餐明顯降溫，為此，業者決定發動促銷攻勢，以不同優惠好康為誘因，期能匯聚買氣、刺激消費。

台北晶華酒店將自9月18日至10月4日推出一連串的餐飲活動炒熱過節氣氛，超人氣的自助餐廳– 栢麗廳在活動期間會網羅八國醬料、共計20多款燒烤料理，推出全球「夯」肉宴，以加料、加量、但不加價的方式，讓食客大啖世界級的烤肉大餐。西廚團隊則為計畫在家團圓的消費者量身打造五星夯肉熟食外帶餐以及多款嚴選肉品禮盒，每份2,800元起，9月27日前訂購，還可享早鳥 85 折優惠。

台北圓山大飯店於10月1日晚間6時起，於擁有無敵夜景的花園廣場推出「中秋夯起來」BBQ饗宴，標榜由飯店主廚專業炭烤豐盛海陸美食，供民眾自助取用，並強調今年首度推出老饕級的「布農風味烤全豬」及「霸氣蒙古烤全羊」以廣招徠，現場並有樂團演唱助興，即日起至9月20日前訂位並付款成功，可享9折早鳥優惠。

板橋凱撒大飯店首次舉辦相傳三百多年中秋時節流行的民俗遊戲「中秋博狀元餅」，即日起至10/1日期間於飯店餐飲消費滿千元，當日出示消費發票，即可至任一餐廳或酒吧參加「十八仔」博骰子活動，只要擲出指定點數組合即可贏得精美好禮，獎品內容包括豪華客房住宿券、朋派自助餐兩人同行一人免費券及中秋月餅禮盒等超值好禮，邀請消費者用餐之餘一同博出好兆頭，帶走滿滿好福氣。

中秋「博狀元餅」擲骰子遊戲自古流傳於廈門的民俗文化活動，至今已有三百多年歷史、又稱「搶狀元」或「博中秋」，而後傳至金門和台灣。相傳出生金門洪門港（后豐港）鄭成功營中大將洪旭在鄭成功進攻金陵時，留守廈門的他，為穩定軍心並撫慰南征北討士兵解思鄉情緒，發明「博狀元餅」遊戲在中秋節當天讓士兵們玩上一把、擲到的彩品為餅，讓士兵們在玩樂吃餅之餘、稍解鄉愁，兼以激勵士兵雄心壯志。

而後久而久之於廈門、泉州、金門等地成為一種中秋佳節期間，相當具有特色的民俗娛樂活動。此活動以六顆骰子投擲為主，按照古時各級科舉制度的頭銜(狀元、榜眼、探花、進士、舉人、秀才)，並以六種彩餅分別代表不同身份。六顆骰子一起擲入碗中：出現一顆四點，得到一秀餅；兩顆四點，得到一個二舉餅；四顆相同但非四點的骰子，得到一個四進餅；三顆四點，得到一個三紅餅；一至六點各一個或點數平分，得到一個對堂餅。當有人率先擲出四個以上四點骰子，或是五個以上相同非四點的骰子時，可奪得狀元餅，而博中狀元的人，相信整年運氣都會特別好。

延續前二年中秋傳統，北投亞太飯店第三屆中秋月光音樂會將於中秋節再度準時開唱，「月光場」10月1日晚間7時30分在最美大廳廣場感性登場，山林環繞、滿天星斗、秋風徐徐，最適合手持啤酒，聽著LIVE動人歌聲，與百名旅人共賞秋月；「池畔場」10月2日、3日晚間8時在池畔Lounge接棒演出，席間穿插多項趣味競賽，應景獎項為限量手工版「丹鳳月影鳳梨酥」（每盒定價550元），邀請所有現場旅客一起同樂。