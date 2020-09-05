暑假結束 台北觀光飯店拚創意促銷搶客

暑假結束、學生返校上課，政府對業者的營運補貼、及對消費者的安心旅遊補助均將告一段落，報復性消費旅遊熱潮開始退燒，原本以外國觀光客為主要客源的台北觀光飯店「頓失依靠」，為此自9月起紛紛各出「奇招」，以不同名目優惠促銷客房，全力搶救住房率，掀起搶客大戰。

過去，觀光飯店促銷客房，通常不外乎採「加、減」策略，「加」是指在住宿外加贈午或晚餐：「減」則是直接下殺給折扣以廣招徠。但是，新冠疫情重擊觀光飯店，為了求生，也激發出業者數多促銷創意，這些全新客房促銷方案，預料將成為「經典教材」，成為同業學習、參考的案例範本。

台北中山希爾頓逸林酒店即日起推出「斤斤計價住房優惠」，只要 從希爾頓官網/Hilton Honors手機app預訂，入住時現場量體重，就 可以用體重折抵住房價，男生1公斤折抵15元、女生1公斤折抵20元， 每房每晚最高折抵1,500元，折抵後每房最低僅1,965元，平假日、中 秋連假、國慶連假通通適用，噱頭十足。

台北中山雅樂軒酒店宣布，9月2日至9月30日推出「噗通一夏」三 小時樂游專案，每天下午3時至6時釋出頂樓泳池供非住客游泳，泳客 並可在客房內舒適盥洗，價格1,300元，為「另類吸金」策略。

台北王朝大酒店以歡慶14週年慶為名，即日起至09/30日推出「一起慶生吧！」住房專案，9月壽星可以1,999元起優惠價入住豪華客房，含雙人自助餐的一泊二食住房專案下殺25折只要3,599元起，當日壽星入住再享專屬好禮3選1。

大直英迪格酒店搶攻9、10月住房市場推出限時72小時「94狂」住 房優惠，透過酒店官網預訂標準價住宿方案，連續入住，買兩晚送第 三晚，加9元送兩客早餐，加99元送兩客早餐及兩客在館內Lounge享 紅白酒、啤酒、雞尾酒及特色輕食，加999元買一晚多一晚。

六福旅遊集團旗下公寓式酒店六福居，則攜水美溫泉會館藉泡湯創 造誘因，即日起至12月30日止，凡預訂「美美度假趣住房專案」兩天 一夜套裝，3,800元含六福居套房一晚與北投水美溫泉會館日月湯屋 平日券一張，約24折。

台北喜來登推出「喜遊北北基」暢玩雙北住房專案，入住每人每晚 2,400元起；台南老爺行旅聰明秋遊提案「老爺樂遊季│秋行專案」 ，9月至10月期間分別推出含早餐、不含早餐的超彈性選擇，雙人房 2,900元起。台北晶華酒店將「郵輪式度假專案」效期延長至明年2月 底，三天兩夜、兩人成行的入住價格為大人每人每晚2,990元起，12 歲以下孩童半價，即日起並再加入「駐村藝術課程」。

台北美福大飯店自即日起至10月31日推出達人級的 「龍蝦奔秋夜」住房專案，可入住連續三年獲米其林四紅房評鑑肯定的頂級客房，再品嚐鮮嫩龍蝦及日本A5和牛雙享的海陸套餐(每套價值3,850元)，鮮美食材藉由日籍料理長及義籍主廚的不同烹調方式，呈現別具特色的海陸套餐。住宿皆享翌日彩匯自助活力早餐，食宿最高總價值享37,345元，雙人同行或三至四人結伴出遊，舒適享受每人只要3,999元起。

台北美福同步推出「四人樂遊」住房專案，行政客房買一間再送一間，優惠價9,900元，每人只要2,475元即可同遊美福。