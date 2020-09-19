中鋼力推循環經濟 讓社會、環境、經濟三贏

循環經濟的基本理念是從一個搖籃到另一個搖籃(From Cradle to Cradle)，使資源得以不斷地循環利用。中鋼公司以「追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為願景，在循環經濟的參與上亦不遺餘力，分別在區域能、資源整合及水循環再使用等方面皆展現非凡的推動成果。

區域能源整合概念上是將性質相異的產業，使其在能源使用上互通有無，以提高整體能源使用綜效。中鋼利用汽電共生系統及廢熱回收等方式產製蒸汽，以及氧氣工場產出之各項工業氣體等，與臨海工業區內鄰近工廠互通多餘能源，包括蒸汽、氧氣、氮氣、氬氣、氫氣及冷凝水等，目前共計有14家廠商參與13種能源整合，廠商計有中鋼、中鋁、中鴻、中運、中碳、尚承鋼鐵等。

截至2019年底，中鋼已輸出蒸汽3,051萬噸，相當節省235萬公秉低硫油，換算成溫室氣體減量約達CO2 699萬噸，相當於1.8萬座大安森林公園一年CO2的吸附量，降低環境負荷。區域資源整合部份，中鋼製程產出的副產品包括煤焦油、粗輕油、高爐石、轉爐石、氧化鐵粉、脫硫石及脫硫石著磁料等，經過資源化加工後可供應化學、營建、土木、電機及民生等產業使用，高雄臨海工業區以中鋼為核心所建立的產業生態網路，使產業間資源可循環利用。

水循環再利用部份，中鋼多年來勵行用水管理及回收水再利用，製程用水回收率已高達98.4%。此外，中鋼配合政府開發再生水政策，第一個響應使用「鳳山溪污水再生使用示範案」之再生水，自2018年8月開始，平均每日廠內導入2.2萬噸的鳳山溪都污再生水，去年8月增量到每日平均4.1萬噸，達到再生水佔總用水量的1/3，預計2022年再導入臨海再生水每日2萬噸，配合中鋼既有之全廠回收用水，逐步達到中鋼多元水源之目標。

長期以來，中鋼秉持「沒有最好，只有更好」的理念，面對當前更加嚴峻的經營環境，中鋼以「精緻鋼廠」、「綠能產業」的發展雙主軸策略，透過智能創新，來創造更大的鋼鐵價值。同時，中鋼也加速推展離岸風電水下基礎、太陽光電產業、電動車產業鏈相關技術，提升國內鋼鐵產業的國際競爭力，持續為臺灣產業、經濟及社會發展貢獻心力，善盡企業社會責任。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!