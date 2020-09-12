中鋼積極推動減碳工作 善盡企業社會責任

中鋼自建廠起陸續投資各類環保設施外，近年來於公司內外也積極規劃及推動各項節能減碳工作。內部減碳部分，中鋼從100年至108年完成1,142件減碳專案，每年可減少約147.8萬噸二氧化碳當量。外部減碳部分，中鋼積極響應政府推動綠能政策，投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業，帶動低碳經濟產業的成長。

為推動減碳工作，中鋼內部建置能源節約管理系統，將減碳案件從啟始規劃、執行過程、每月進度、成效計算等，藉由系統追蹤並詳實記錄。從100年至108年底，中鋼投資約120億元，完成1,142件節能減碳專案，包括增加製程廢熱回收、提昇廢熱回收效率及能源效率、汰換老舊設備與減少能耗等工作，每年可減少約147.8萬噸二氧化碳當量，相當於3,843座大安森林公園每年的吸碳量。卓越的減碳績效下，中鋼於100年至108年皆獲得工業局頒發節能減碳績優廠商之肯定。

中鋼翁朝棟董事長與世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」證書合影

低碳經濟是全球大勢所趨，中鋼於105年成立中鋼光能公司，運用臺灣中南部充足的日照優勢，自106至108年合計完成83.21MW的太陽光電系統，累積發電量已達1.25億度，減少約6.3萬噸二氧化碳當量，相當於162座大安森林公園每年的吸碳量。此外，中鋼也發展離岸風電產業，成立中能發電公司，並獲得能源局遴選，取得300MW併網容量的29號風場，風場建置完成後，預估每年發電量為12億度，相當於每年減排約61萬噸二氧化碳當量。

近年來中鋼獲得許多環保及永續獎項，例如108年榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會「台灣TOP50 永續企業獎」，更獲選世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」，與其他獲獎的阿賽洛米塔爾、新日鐵、塔塔等九家鋼廠，並列為永續發展之優異鋼廠。中鋼以沒有最好，只有更好的理念，將持續改善，開發低碳製程技術與再生能源，達到低碳生產、綠色鋼廠之目標，以善盡企業社會責任。

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