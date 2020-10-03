中聯資源公司循環經濟點石成金

鋼鐵業為世界各國重要經濟及工業發展的基礎產業，人們的生活與鋼鐵密不可分，而煉鋼製程中穩定產出之轉爐石副產品，其主要成分為氧化鈣、氧化鐵、二氧化矽，具材質堅硬、形狀方正及與瀝青結合力佳等優點，除抗壓強度高、耐磨性佳外，並經重金屬溶出試驗檢測結果不具毒性、不含戴奧辛及輻射，物化特性穩定，為兼具環保及性能優異之工程材料。為響應政府循環經濟政策，中聯資源公司努力提升轉爐石產品資源化價值，成功製成瀝青混凝土粒料，導入公共工程使用，亦將轉爐石細料應用於水泥原料，以減少天然砂石開採，充分發展循環經濟。

為確認轉爐石瀝青混凝土之使用成效，中聯資源公司自2006年先於中鋼集團廠內鋪築11條試驗道路，2012年分別與高公局、高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣及港務公司合作6條示範道路，在驗證其優異成效後，開始大量應用於公共工程，至2020年5月底已完成鋪築約300條道路，包括高雄市中山路及沿海路、台南市中華西路、台中市向上路等道路，並屢獲公共工程獎項肯定，不僅帶動公共道路工程品質的提升，延長道路使用壽命，也保障用路人安全。

根據英國標準協會（BSI）盤查計算，轉爐石每噸碳足跡僅有1.58公斤CO 2 排放量，遠低於開採天然砂石的7.24公斤。因此，將轉爐石產品應用於瀝青混凝土道路，可達到節能減碳效益外，更能取代天然砂石，減少自然環境衝擊。此外，轉爐石在日本、美國與歐盟等先進國家均進行回收與資源化應用，其用途包含道路面層與基底層級配材料、水泥生料、土木工程、水利工程、回填材料、肥料等。日本更進一步將轉爐石應用於填海造陸，作為海上機場建設，主要應用地點包含中部國際機場、神戶機場、關西國際機場、東京國際機場等。 在循環經濟及永續發展的潮流下，中聯資源公司陸續將轉爐石成功案例與實績呈現在國人面前，除實踐政府循環經濟政策外，也說明了產業健全發展與環境保護是可以達成雙贏局面。

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