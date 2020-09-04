5奈米估貢獻35億美元 台積年營收看增24%

台積電5奈米下半年將大量出貨，研調機構IC Insights預期，台積電5奈米下半年將貢獻35億美元營收，下半年總營收將較上半年成長8%，全年營收可望成長24%。

IC Insights表示，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情大流行及美中貿易關係緊張影響，大多數IC供應商今年上半年銷售疲弱，部分供應商認為今年下半年可望好轉，但幾個主要IC供應商下半年成長展望不同調。

台積電7奈米已量產出貨達10億顆，下半年5奈米也將大量出貨，IC Insights預期，台積電5奈米下半年將貢獻35億美元營收，下半年總營收將較上半年成長8%，並帶動全年營收成長24%。

IC Insights表示，蘋果（Apple）對先進應用處理器需求強勁，是台積電營運成長主要動力。台積電5奈米占全年總營收比重將約8%。

英特爾（Intel）上半年因客戶建立安全庫存，因應貿易戰帶來的不確定性，也帶動上半年銷售強勁表現，但IC Insights預期，英特爾下半年銷售恐將趨緩，下半年營收將較上半年下滑10%，不過，全年營收仍將成長約4%。

意法半導體（ST）今年上半年營收較去年下半年驟減19%，IC Insights預期，隨著汽車業回升，工業需求增加，意法今年下半年營收可望較上半年大增19%，只是全年營收仍將下滑約1%。

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