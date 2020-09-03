誠品四路進擊 搶賺品牌利潤

誠品三階段轉骨再出發，誠品董事長吳旻潔3日表示，過去八年誠品從兩岸三地的擴張期賺到「景氣利潤」，到現在修正或關閉實體店進入調整期拚「管理利潤」，接下來將兵分四路搶賺「品牌利潤」，已砸下逾5億布局「全通路」，希望未來五年能腳步輕盈邁入快速成長期。

在今年陸續將關閉10家店後（包括10月的台北東湖店、年底的深圳店），吳旻潔說，今年不會再關店。但有些店若租約到期，租金談不下來或需要大筆資金投入改善硬體，不排除關店的可能，像台東店即考量需再投入千萬元改善硬體而忍痛撤店。

這波疫情讓誠品集團上櫃公司誠品生活元氣大傷，第二季出現上櫃來首次虧損，拖累上半年稅後淨損1,521萬元，每股淨損0.32元。對此吳旻潔說，疫情對誠品的最大意義是像一面放大鏡、顯微鏡，最後成為催化劑，暴露既有營運模式抵抗風險的能力，也呈現企業文化與應對變化的彈性與能力。誠品今年計劃關的店，就算沒有疫情也會關，只是疫情讓3～4年間會發生的事在今年整個爆發。

她強調，隨今年底全新電商平台「誠品線上」、倉儲型物流上線，線上線下無縫串聯，將以新零售科技擘劃全通路第二成長曲線，從文化觀光、社區深耕、會員經濟、品牌顧問等四路賺進品牌利潤。其中，預定在2022年開出的裕隆城誠品最大店，營業面積1.8萬坪、約為信義店的1.5倍，跳脫既有形象店做規畫，也會吸引觀光客。海外部分，9月將在香港再開兩店，至於馬來西亞最快2022年開店，但尚有不確定性，若順利年底會對外宣布。

綜觀誠品在台、中、港、日四地發展，吳旻潔形容，大陸誠品「利空出盡」，在深圳店熄燈與上海店解約後，將以蘇州店為大本營持續發展，蘇州店年年成長，7月下旬回復正常營運水準；另與其他城市洽談開店中，更確定採輕資產、短開辦形式展店。香港誠品則是「無懼風雨」，今年書籍銷售逆勢成長，7、8月業績都有15％～20％成長增率，9、10月再開兩家社區小店；至日本誠品是「抗疫抗壓」，採輕資產、品牌授權方式奏效，疫情對營運獲利沒有造成壓力。

誠品現有43店，扣掉即將熄燈的東湖店、深圳店，加上9月香港開出的兩店，到年底總店數維持不變，其中台灣只剩36家店。