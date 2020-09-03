大型店時代眼淚 誠品端小型店陪伴愛書人

誠品今年大動作結束九間店，除了敦南店，其餘也不乏在地方經營已久的社區書店，讓不少讀者擔心未來會不會更難買到書。也有出版人擔憂，大型通路大規模關店會影響到書籍銷售，可能對上游的出版業帶來衝擊。不過誠品生活董事長吳旻潔3日表示，今年關店已經「關完了」，更透露未來要開新型態的小「社區店」，深入各地社區，快速展店，三年內可能一開就開10幾、20間。

之前關的店，誠品不只要補回來，還要開更多。小型「社區店」採連鎖店的模組化設計，可以快速複製，雖然坪數不大，但會販售熱門選書和文創選品，也有休憩空間。吳旻潔表示，大家可能會想到便利超商，但只要空間設計、品味和調性規劃好，「空間上的快速複製，對誠品會是優勢而不是缺點。」

吳旻潔表示，小型「社區店」將搭配新的會員App和年底上線的新電商網站「誠品線上」，要讓讀者體驗線上線下接軌的服務，例如讀者可以在聽講座時，直接透過App連結參與線上活動，或者在社區店看到有興趣的書，就能直接到線上找相關書籍，下單購買。

吳旻潔坦言，目前的「誠品網路書店」長期被詬病難用，也只占書店整體1.5％到2％的營收。但全通路服務將整合實體書店、內容網站、電商、App、電子報、客服、網路社群平台等管道，「未來要讓客人能在不同管道之間自由移動，滿足查詢、購書等各種需求。」

吳旻潔透露，誠品從2017年開始布局，建制各項新系統和新的倉儲物流，已經有24小時到貨的能力，整體投入超過5億的成本，「幾乎是可以再開一兩家南西店的資本支出。」相較於過去仰賴各書店庫存商品，占地近萬坪的新倉儲啟用後，將至少能涵蓋40萬種以上的書籍和商品。

在小型社區店之外，吳旻潔表示，400坪以上的大型店面，未來仍將以「連鎖而不複製」的精神發展，視城市商圈與合作業主而定，例如2022年將在裕隆新店城開占地18,000坪，比信義誠品還大的旗艦店，「接下來誠品除了因為租約到期的原因之外，暫時不會有主動關店的計畫。」

不過，誠品打算深入社區廣開小型「社區店」，又結合線上購書優勢，勢必將衝擊如今在各地深耕的獨立書店。尤其獨立書店因為訂書量少，熱門新書出版時，獨立書店往往很難在第一時間跟大型通路搶書，造成無書可賣的情形。誠品的新佈局未來會對各地獨立書店帶來什麼影響，值得關注。

（ 中時 許文貞）

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