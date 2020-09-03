名家票選潛力股總排行

排名 股名 原因

1 台積電(2330) AMD市佔率提升和Apple Silicon計畫贏家；Intel先進製程可望釋單。疫情讓HPC趨勢更加確鑿，看好台積電先進製程長期需求佳。在半導體先進製程的領先位置，將為公司奪得先機，市佔率可望較2019年增加。5G智慧型手機半導體內涵價值增加、HPC需求帶勁，將支撐2020年中高雙位數營收成長的目標。

2 譜瑞-KY4966) 高速傳輸產品在PCIe 4.0 Retimer的帶動下，未來的成長動能可期。譜瑞-KY PCIe Redriver和Retimer主攻伺服器市場，獲得美國業者和中國OEM廠採用，2020年營收貢獻逐步向上。PCIe Gen 4滲透率持續提升；USB 4.0 retimer、Router等支援高速傳輸的DP成長潛力佳。高速資料傳輸及USB Type-C滲透率，將成為譜瑞-KY後續重要成長動能。

3 光寶科(2301) 毛利率維持高檔；下一代遊戲主機ODD及PSU即將出貨。公司調整營運體質、輕資產策略奏效，提升獲利能力有成。面板供需已趨於穩定、TV 終端庫存偏低，加上居家經濟需求不墜，公司偏光片業績將續強至年底。

4 聯發科(2454) 2H20中階5G晶片推出也將有助5G手機滲透率提升，且中國持續衝刺5G手機滲出貨。隨著5G手機滲透率持續拉高，將支撐未聯發科未來數年成長動能。

5 眾達KY(4977) 高速光通訊模組需求持續熱絡，下半年可望維持逐季成長。2020年預期在400G產品即將開始量產，加上5G產品帶動高毛利電信產品開始出貨，配合客戶在馬來西亞積極擴廠，預期營運有望重回成長軌道。 受惠5G基礎建設和雲端資料中心的強勁訂單需求，支撐眾達-KY高速光通訊模組業務動能成長可期。

6 聚陽(1477) 2H訂單回溫，防疫產品提升獲利。3Q20訂單回溫且有防疫訂單挹注；4Q20接單狀況不錯，有望開始挑單並優化產品結構。

7 上銀(2049) 上銀陸續接獲醫療、5G、自動化、半導體、電子或面板等產業短急單，支撐2H20營運步入上升週期。疫情後中國需求殷切，預料歐美疫情緩解後，訂單將陸續回流，下半年營運將持續回升，產能利用率提升。

8 美律(2439) 受惠TWS及新iPhone商機，2H20將逐季成長，2021年 TWS代工成長將發酵。TWS和iPhone 12揚聲器備貨帶動下半年成長；2021年iPhone揚聲器市佔率持續擴增。

9 晶電(2448) 藍光產能因部分轉換至Mini LED，有利傳統LED產能稼動率提升。2Q20營運落底，3Q20動能向上，且晶電Mini LED出貨將從2H20開始明顯增長，有助於持續改善其營運體質。

10 京城銀(2809) 2020年法定盈餘公積將超過資本總額，未來每股現金股利配發可突破1.5元，具高殖利率概念。淨利差維持高檔。

11 大立光(3008) 3Q20 iPhone供應鏈業者將陸續出貨，帶動2H20營收動能回溫，加上手機攝影高畫素趨勢未變，大立光將為主要受惠者。持續受惠多鏡頭趨勢；高階鏡頭進入門檻高，享有寡佔優勢。

12 聯亞(3081) Telecom應用受惠5G基地台前傳應用而成長，下半年開始新產能開出，整體營運動能轉強。10G PON epi晶圓與矽光需求熱絡，帶動公司擴充產能。

13 穩懋(3105) 受惠5G產業成長，3Q20營運動能強。RF技術進入升級週期，將帶動PA在各項行動通訊與運算終端裝置的含量全面提升。

14 景碩(3189) Xilinx市占率上升成為長期動力；ABF需求持續成長至明年。大陸提前1個季度引爆5G新基建需求，海思ASIC於2Q20掃貨，原本暢旺的ABF產業供給吃緊態勢加劇。

15 臻鼎-KY(4958) 在軟板市場獲得成功後進一步跨足硬板市場未來將多元化發展，有望擴大領先地位。天線軟板貢獻比重持續向上；Mini LED超薄HDI於4Q20量產，2021貢獻進一步放大。

16 寶雅(5904) 在經濟規模優勢下，隨持續展店，營運可望穩健成長。今年下半年展店計畫持續，帶動寶雅今年店數將呈雙位數成長。

17 台燿(6274) 5G高頻產品就位，low loss HSD產品滲透率持續拉升，產品組合仍持續優化。5G高頻高速傳輸升級趨勢並未停下腳步。

18 世紀鋼(9958) 沃旭訂單4Q20前拉貨完畢，加上哥本哈根基金訂單挹注，業績動能強勁。世紀鋼目前在手的風電簽約訂單逾300億元，隨明後年進入出貨高峰期，將帶動營運大幅增長。

19 台泥(1101) 基建項目尚未暫停或取消，全年展望平穩，預估2020年水泥供給面仍偏緊。