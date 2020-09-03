愛奇藝條款開鍘！台灣代理商面臨裁員危機

「愛奇藝條款」3日火速公告上路！愛奇藝在台經銷商歐銻銻娛樂隨即發出聲明，宣布從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務，後續勢將面對一波裁員決定！

愛奇藝目前在台活躍用戶達200萬。歐銻銻表示，經濟部既已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT-TV，身為台灣企業，我們雖感無奈，但仍須遵守。面對相關業務的緊縮，勢必得面對一波裁員的痛苦決定，造成數十位員工及其家庭的波動，希望社會各界能夠了解，造成這一切的是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為。

歐銻銻強調，經濟部認為大陸網際網路視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但是，禁止歐銻銻繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝。我們對經濟部的禁令完全無法理解。

在法令生效日以前，透過歐銻銻管道購買愛奇藝會員的消費者，歐銻銻會負責到底，且鼓勵愛奇藝會員繼續享受VIP會員專屬權益，但如果收視權益受到影響，也一定妥善解決。

為防止愛奇藝等大陸OTT TV迂迴登台，經濟部訂定「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣業者代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務，在預告期滿後，3日公告即日生效，代表愛奇藝條款正式上路。

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