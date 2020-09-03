機車8月銷量 逆勢創今年次高

國內機車市場受惠於暑假年輕族群、大學新鮮人購車需求，加上振興三倍券發放催買氣，力挺市場突破農曆民俗月的干擾，8月機車內銷總量衝上8.4萬輛規模，創今年單月次高紀錄。光陽以2.77萬輛的銷售成績，穩居龍頭地位；三陽挾產品線全面更換為新世代車款優勢，8月業績大增77％最風光。

電動機車在7月大舉促銷衝一波後，且沒有共享交通業者的採購大單挹注下，8月電車銷量再度跌破萬輛門檻，市占率失守10％基本盤。電車龍頭Gogoro更因買家「避鬼月」，估有約2,000張訂單將遞延至9月下旬交車，影響8月領牌成績僅6,273輛，無法延續7月的好業績。

根據監理所資料，8月國內機車新領牌總數為8.4萬輛、年增25.5％，其中燃油機車銷售比重重回九成以上。市場主要品牌表現方面，光陽以2.77萬輛、年增29.5％的成績，穩居龍頭。但光陽透露，由於市場上六、七期環保車款併存，車型、車色組合眾多，造成生產計畫與實際接單有所落差，市場上還有為數不少「排身分證」等候交車的訂單，否則8月業績將更上層樓。

三陽以2.41萬輛、市占率28.7％的表現，排名第二，業績年增率77.4％更居市場主流品牌之冠。

台灣山葉則在全新旗艦速克達－第六代勁戰開始鋪貨交車下，8月也繳出1.87萬輛、年增17.5％的銷售成績，持續排名第三。

業者分析，8月下旬進入農曆鬼月，對於非都會區的機車銷售有較大影響，所幸年輕族群無忌諱，加上時值暑假傳統旺季，及大專院校開學在即的新鮮人購車需求，支撐8月機車市場續旺。

另，疫情過後增加的私人運具需求持續，政府發放振興券有效刺激消費，各機車業者推出加倍奉還的促銷方案，有效吸客，是8月機車市場「不怕鬼」逆勢成長的主因。

值得注意的是，8月機車市場重回上半年「油強電弱」的局面，業者研判，除因政府電車補助減碼、油車補助加碼，造成競爭力一消一長的基本因素沒變外，電車車主對售後服務不滿的氛圍，仍持續影響電車銷售。電車業者儘管已大舉投入改善，預料還需要一段時間才能發酵。