機械設備投資抵減 柯拔希促升至25％

不敵中美貿易戰及疫情夾擊，台灣機械設備出口陷入苦戰，台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，看好第二生產基地對機械設備的剛性需求，景氣短空長多；不過，囿於投資及研發抵減明年底到期，公會除爭取延長外，也呼籲政府修法將投資抵減從現行5％上調至25％。

經濟部長王美花去年9月擔任次長期間，前往德國斯圖加特參加台德論壇，途中參訪全球最大雷射源廠德國創浦集團，並與創浦集團高層達成擴大在台投資共識。

在德國經濟辦事處處長林百科共同見證下，機械公會理事長柯拔希2日與工研院協理兼南分院執行長吳誠文、台灣創浦總經理鄭勇志，三方簽訂MOU，2020年底將在工研院六甲園區，成立台灣半導體與電子產業先進雷射應用服務中心，明年起運作。

該中心由台灣創浦負責高階雷射源，上銀集團旗下大銀提供搭配國產客製化平台、工研院製程光路模組，為台灣半導體設備商提供關鍵升級技術，增添台灣半導體產業戰力。

根據國際半導體產業協會（SEMI）估計，今年半導體設備市場規模可成長6％，達到632億美元，明年有機會破700億美元。目前台灣每年雷射應用需要300億元，未來在創浦技術協助下，台灣雷射應用商機可翻倍增長。

柯拔希表示，雷射技術可以應用在量測法、檢測、切割、焊接及各式精微加工應用，半導體、工具機、電子設備、3D、量測及檢測都有需求。工研院負責執行及系統整合；台灣創浦機械會提供價值5千萬的雷射源、技術協助及培育人才，機械公會協助數十家與雷射相關會員進入平台，目前上銀集團旗下大銀微系統、東台集團旗下東捷科技、均豪精密、元利盛、萬潤、均華、鈦昇及旭東等公司，都有意願參與。

柯拔希指出，2020年全球機械產業受疫情影響陷入衰退，前七月出口值144.8億美元，年減10％，但檢量測設備、半導體電子產業相關設備均成長。在中美貿易戰及疫情結束前，台灣機械產業很難預測，今年出口不容易成長，但第二生產基地剛性需求仍在，只是早晚問題，期待今年機械設備出口持平。

柯拔希表示，政府1日公布了紓困3.0方案，機械公會將協助業者申請紓困，有鑑於投資及研發抵減都將在明年底到期，公會日前拜會立法院長游錫時建議，企業購買設備也是振興經濟，希望將現行投資抵減時間延長，第二階段透過修法，投資抵減從目前5％提高至25％。