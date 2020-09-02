大同10/21召開股東臨時會 全面改選董事

大同經營權爭奪戰進入短兵相接，大同今（2）日宣布，接獲欣同、新大同通知，10月21日召開大同今年第一次股東臨時會，全面改選6席一般董事、3席獨董，9月22日～10月21日停止過戶。欣同負責人律師林宏信3日下午將召開記者會對外說明。

經濟部有條件核准，欣同及新大同兩投資公司依公司法第173條第4項規定在11月30日召開股東臨時會且完成董事變更登記。大同除向行政法院提出訴願，申請撤銷欣同及新大同兩公司召開股東臨時會外，昨日也宣布，向台北地方法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散。

大同雖以台商鄭文逸炒作大同股票，日前遭台北法院一審判決違反證券交易法，重判13年6個月，鄭文逸又是欣同及新大同兩投資公司的實際控制人，大同身為關係人，遂向法院聲請宣告解散欣同及新大同，經濟部應撤銷原核准欣同、新大同召集股臨會的處分。不過台灣證券交易所今日表態挺大同市場派且認為，並不影響欣同、新大同申請公告召開股東臨時會，全面改選董事。

據指出，欣同負責人林宏信與本月15日起承接大同股務的台新銀行股務代理有過接觸，最後由康和證券負責承接這次股東臨時會股務。

大同表示，大同今日已接獲欣同及新大同兩投資公司通知，10月21日將在大直典華召開股東臨時會，全面改選董事。

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