迎旺季行情 台泥、亞泥下半年營運加分

進入傳統旺季，水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）2日不約而同舉行法說會，在大陸洪雨漸消下，台、亞泥及信大指出，9月開始，大陸各地區的水泥價格可望陸續調漲，會真正進入傳統的旺季，第四季會恢復過去成長的軌道。全年營運表現則受年初疫情干擾，預期會與去年差不多。

中國大陸市場的營收已占台、亞整體營運7成以上；信大水泥大陸的營占也有62％。受到疫情的衝擊，台、亞泥及信大今年1-6月的合併營收年衰退率分別為7.55％、22.77％及8.85％。

台泥指出，長江三角地區的水泥價格在8月下旬已調漲2次、兩廣市場也調了一次。預期在進入9月後，全地區的水泥價格會漲起來。

主要營業區域在廣東、廣西及西南的台泥中國市場，第二季、第三季的發貨量已比去年同期多。但因洪災影響，價格略比去年下滑。

台泥認為，由於今年首季受到疫情影響，營運衰退較大；第二季雖開始恢復逐季成長，但全年表現應和去年差不多。

亞泥指出，亞泥中國營業區域所在的華中、西南地區水泥價格，在6、7月時下滑到今年的低點；不過，隨著進入傳統旺季，各水泥廠的庫容比已逐漸下降，價格也有調漲跡象，預期，下半年的營運表現會一季比一季好。

信大指出，大陸受新冠肺炎影響，上半年營收、獲利均小幅衰退，下半年水泥旺季行情啟動，大陸水泥價格趨勢逐漸上漲，基本面看法正向。

大陸市場營業區域在南京的信大指出，當地水泥錯峰生產持續，疫情、洪災後基礎建設及房地投資等對水泥需求拉升，下半年營運審慎樂觀。

除了大陸下半年進入旺季，台、亞泥及信大指出，今年國內水泥及預拌混凝土市場有小幅成長，會對整體的營運有持穩加分。

台、亞泥及信大水泥今年上半年的財報顯示，國內水泥穩定、預拌混凝土價格上漲，台、亞泥及信大今年國內本業的毛利率大幅提升至少3、4個百分點。

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