貴客愛精品 101 8月「績增」近三成

台北101購物中心8月出現報復性消費，業績狂飆成長27.6％，101購物中心營運長朱麗文強調，台商回流與邊境管制讓不少企業老闆與董娘、甚或專業經理人都在國內消費精品，事實上，7月起101精品腕表珠寶消費力即出現40％成長，8月則是倍數成長，9月10日周年慶登場，為後疫情第一場，預計有望帶動全檔業績2～3％成長。

朱麗文指出，台北101每年國際觀光客的退稅金額約占20～25％，今年因疫情影響，雖少了國際觀光客的消費貢獻，但8月整體業績仍增長近三成，若有以往觀光客的退稅額貢獻，成長將更驚人。

她強調，7月鐘表帶動業績有增長1.5倍，8月則是包括卡地亞、寶格麗、CHAUMET、Dior等頂級珠寶展所帶動，其中更不乏千萬大單，高價珠寶展更帶動尊榮卡、禮讚卡等新會員倍數增加。

迎來台灣後疫首場周年慶，台北101將以華麗時裝周為主題，聯手館內超過150家精名品，規畫上半年熱銷前三大包括珠寶腕表、國際精品與服飾鞋包等業種，首祭全館5,000元送500；更首度集結所有發卡銀行刷卡優惠，其中聯名卡更有高達18％回饋。朱麗文指出，最重要是彌補觀光客20～25％業績缺口，全檔業績成長目標為2～3％。

除了台北101精品業績大成長，位於信義區的新光三越信義新天地四個館，因國際精品齊全，自5月起業績均維持兩位數成長，7月在超級卡利High帶動下，大幅成長五成，8月精名品業績成長也超過一成。

此外，遠東SOGO與遠百精名品6月至8月均有兩位數成長，微風精品在上半年更有二成以上成長，台灣金字塔頂端消費力成了支撐全年百貨業成長最大動能。周年慶來臨，業者預估，不能出國的消費力將有望轉移至國內零售消費，屆時勢必還有一波報復性消費潮。