VVIP挺 麗晶之夜業績超標

有貴婦俱樂部之稱的麗晶精品1日舉辦麗晶之夜，今年適逢晶華酒店30年慶，晶華集團董事長潘思亮特別為麗晶之夜當音樂DJ，親自整合30年來進住過晶華酒店的百位眾星，包括麥可傑克森、史汀等巨星經典歌曲，並邀來米其林星級主廚林泉掌杓宴請百對、200位貴客，觀賞價值3.4億珠寶秀與時尚大秀，在頂級珠寶千萬大單挹注下，已超越去年5億元佳績。

晶華酒店董事總經理吳正偉指出，在邊境管制、無法出國前提下，麗晶精品在疫情期間銷售業績相對不受影響，以前八月來說，麗晶精品仍然有15％成長。

不受全球疫情延燒影響，國內精品消費市場需求熱鬧滾滾，一年一度的麗晶之夜，今年循例邀請年消千萬元董娘們共襄盛舉，1日一早10點就有不少貴賓入住晶華酒店，且因應晚宴派對添購不少行頭，另包括寶格麗、CHAUMET、MIKIMOTO、HARRY WINSTON等頂級珠寶秀，則早於前幾日進店鑑賞，今年千萬大單、百萬單增加不少，估計有望超越去年全檔5億業績，年增目標15～20％、上看6億以上。

潘思亮感性表示，30年、1萬1千多個日子，從一家酒店、一個品牌，成長為擁有三個品牌、14個據點的酒店管理集團，麗晶精品也在同一年和晶華台北一起開幕，且是第一家結合酒店的精品商場至今。

2010年晶華從麗晶精品的房東變成和各品牌一起打拚的經營者，開始整合這整棟建築物的資源，把住房、餐飲、SPA等資源相互結合，從「把世界最好的帶進台灣」轉型為「把台灣最好的帶向世界」。

面對史無前例的疫情衝擊，潘思亮強調，晶華不減薪不裁員、選擇面對挑戰、積極轉型，與其說今年是晶華30周年，更期待今年是晶華的30元年，期在疫情後的世界局勢中重生，成為了城市度假酒店的典範。

而據晶華酒店指出，疫情爆發以來，約有85％國際觀光客歸零，晶華轉型城市度假酒店搶攻國旅，此次麗晶之夜各大品牌包括CHANEL等，均以住房舉辦VVIP鑑賞，促成今年麗晶之夜業績超標。

麗晶精品指出，在麗晶之夜後，館內數十個珠寶、時尚品牌亦揭開了為期13天的「黃金週」購物旅程，慶30周年更加碼消費滿2萬起，即回贈5％的餐飲、住宿或是精品禮券，消費滿5萬的回贈禮則提高至8％，期帶動全檔業績增長15～20％。