台南大億麗緻熄燈 傳日本大倉酒店集團接手

新冠疫情吹起飯店換手風，6月底熄燈的台南首家五星級飯店－大億麗緻酒店，傳出將由日本大倉酒店集團接手，一旦成真，連同還在興建中的案件，大倉不僅卡滿四都、一舉超越三井集團，成為在台日系飯店龍頭，更將這波日商來台投資飯店熱潮，帶向高峰。

耐不住新冠疫情衝擊，經營19年的台南大億麗緻酒店吹熄燈號，雖然出租方國泰人壽多次主動釋出降低租金善意，不過業主大億集團考量疫情衝擊短期難解，加上開業已久，房價不利與對手競爭，仍決定提前解約。

大億麗緻鄰近新光三越新天地，附近有晶華旗下台南晶英酒店、國泰集團自有品牌和逸台南西門館，還有剛開幕的煙波大飯店，競爭相當激烈，算是台南飯店業的一級戰區，熄燈後由誰接手，成為當地熱議話題。

據了解，看好台南旅遊潛力，日本大倉酒店集團表達高度意願，消息已在台南當地企業圈不脛而走。對此，國泰人壽表示，大億麗緻舊址目前出租進度為洽談中，對象不便透露，針對外界臆測不予置評。

大倉旗下有大倉、日航（Nikko）及日航城市（JAL City）三個品牌，在台除台北大倉久和、受託經營的台北老爺，落腳台中七期的台中大倉新頤酒店、位在高雄灣區的高雄日航酒店，分別將在2022、2023年開業。

這也非國泰人壽首次與日方合作，六福皇宮2018年底熄燈後，新租戶就是JR東日本，將引進旗下「Hotel Metropolitan」，預計2022年開業。三井集團規畫中的敦化分館，同樣是跟國泰合作，預計2024年開業。

當地業者分析，礙於建物規畫限制，大億麗緻結束營業後，仍得由飯店業接手，但要與鄰近的晶英、和逸、煙波做出定位區隔，找來日系飯店是一著好棋，且待國境重開，以日客的品牌忠誠度之高，絕對有利可圖。

不只大倉積極布局台灣，三井一口氣要在台北市區開三間飯店，首家和苑三井花園忠孝館已在試營運，接下來還有藤田集團的台北格拉斯麗（Gracery）酒店接棒，JR東日本及西日本分別落腳六福皇宮舊址及西門町。

（中國時報 黃琮淵）