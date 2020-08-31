無畏民俗月 五大房仲8月交易量開紅盤

即使8月步入農曆7月房市淡季，但房市買氣沿續疫後出量高檔，第三季買氣遠強於傳統旺季的第二季的情形更是往年少見，五大房仲品牌門市交易量維持續7月高檔，較去年同期普遍增加33～58%，多家房仲業8月交易量均為今年單月最佳。

今年2～5月房市交易低迷，不過自5月底起回溫，遞延買盤更使房仲業者6～8月交易逐月增溫，根據五大房仲業者自結8月門市交易量顯示，與房市爆量演出的7月相較，普遍波動在一成以內，永慶房產集團、住商機構等業者8月全台交易量均是今年單月新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這波房市主力買盤雖然以首購和換屋族為主，不過台商交易占比達15%，也達到歷史新高，市場熱錢湧進房市，第三季帶看量與成交量大幅增加，甚至市場上有加價搶標的現象，不過買氣增溫導致屋主出現惜售心態、讓價幅度減小，一般自住族群無力追高，後續市場表現能否維持這幾個月力道，值得觀察。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，今年上半年呈現南強北弱，不過由於南部價格飆漲快速，買氣到下半年暫歇，反而北部自用客戶勇於進場，讓買氣提升，近月不少自用客戶以保值思維轉進，加上放款成數補上臨門一腳，是成交增加的一大關鍵。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去幾年觀望的遞延的買盤持續回籠，疫情也讓民眾留在國內有多點時間處理買賣屋的相關事宜，雖然8月正值民俗月，但房市交易並未轉淡，台北市首購與一般換屋的自住型買氣穩定，新北市因為較受自住客歡迎的標準型產品去化加快，導致短期待售物件減少，交易量較上月略減。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，目前房市仍以自住買盤約占市場交易六至七成，但長期投資、置產比重也有增加的趨勢，近期回到二成左右的水準，顯示全球貨幣寬鬆下，提高民眾長期置產的意願，今夏因沒有颱風攪局，民眾積極看屋，8月詢價、付斡意願均較7月成長，買賣雙方價格認知逐漸達成共識，有助於成交。

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