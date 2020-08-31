把握捷克團訪台　學者呼籲改善貿易逆差

捷克參議院議長韋德齊 （Miloš Vystrčil） 8月底訪台，象徵台捷友好，由於捷克是產業界踏入歐洲市場的重要據點，業界樂見台捷經貿關係深化，學者更呼籲台灣應把握機會，在全球供應鏈重組的時刻，加深與歐洲市場的鏈結。

韋德齊8月30日率領89人訪問團來台，將停留至9月4日，在台期間，除了會見總統蔡英文，9月1日也將於立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章並發表演說、出席台捷經貿投資論壇等活動，預定在9月1日下午，參訪宜蘭傳藝園區。

捷克團來台參訪不只在政治上有重要意義，就經貿角度，也值得振奮，外界期待這將進一步拉近台灣與歐洲市場的距離。

台經院國際事務處研究員邱達生表示，中國、美國、歐洲、東協是台灣出口4大市場，歐洲排名第4，「歐洲市場必須好好經營」。

邱達生指出，2012年之前，台灣對歐洲出口呈現順差，之後情勢扭轉、一路逆差，主因是歐債危機導致歐洲需求下降，台灣又向歐洲採買很多進口車、半導體設備，出口減少、進口增加，使得貿易赤字持續惡化。

台灣是出口導向的經濟體，邱達生表示，歐洲市場其實還有很大的成長空間，近幾年美中貿易戰、新冠肺炎都加速全球供應鏈重組的趨勢，而且美中貿易戰爆發後，興起台商回流的浪潮，產能重心拉回台灣，供應鏈更為自主可控，應把握此機會，藉著供應鏈重組的趨勢，進一步了解歐洲的市場需求並深化投資佈局。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，觀察台商過去在歐洲布局大多有幾種型態，有些是針對歐洲市場成立貿易公司，或設立服務、研發據點，也有一部分是在歐洲設立製造據點，做製造組裝。

曾博昇指出，若是要設立製造據點，大多首選捷克，因為人工成本較德國、荷蘭較更低，相較鄰近的斯洛伐克、匈牙利等國，捷克勞工素質也較佳、發展素地大，並具有更高的政治穩定性。

曾博昇說，稅制也是台商選擇設廠捷克的主因，捷克所得稅稅率僅19%，對比歐洲國家平均25%至30%更低，且台捷已簽訂租稅協定，並將於2021年上路，更是有利雙邊深化；在租稅協定保障下，有利台廠對捷克進行直接投資，免因租稅考量而架設控股公司間接投資。

此外，台商在捷克給付及取得的服務費、授權費等，未來稅負也可望降低，外派人員在捷克工作領取的薪資，也相對受到保護。曾博昇分析，先後面臨貿易戰及疫情衝擊，製造業分散布局已成趨勢，除美洲、東南亞，歐洲也是台商轉移製造據點的目標之一，台捷經貿關係深化確實有助於台商深化歐洲布局。

邱達生補充，企業站在市場第一線，嗅覺最為敏銳，因此早早展開投資布局，政府應做的是深化經貿合作關係，完善經貿協定的網絡，才能讓廠商擁有更好的出發點與競爭機會。