石油巨頭殞落 老謝：台塑集團小心！

美股道瓊工業指數30檔成分股上周一宣布新一輪成分股調整，製藥大廠輝瑞（Pfizer）、石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）及國防公司雷神（Raytheon Technologies）遭剔除，分別遭雲端客戶關係管理服務商Salesforce、生技公司 Amgen、軟體和工業聯合企業Honeywell所取代。財信傳媒董事長謝金河則是在臉書表示，Exxon殞落，台灣的台塑集團請小心了。

謝金河指出，從1928年以來，Exxon Mobil就是道瓊工業指數成份股的重量級王牌，2007年Exxon股價漲到100美元以上，市值一度達5250億美元，成為全球市值最高的企業，油價也在當時飆漲到147美元，當年末日博士麥嘉華還認為，油價未來會上看300美元，可說是石油盛世的時代。

謝金河表示，他在2014年3月今周刊的專欄提到Exxon，當時Apple的市值達4817億、高居全球之冠，Google以3939億美元超越Exxon的3880億美元，落到全球第3，如今取代Exxon的Salesforce市值跑到2103.73億美元，從2009年至今，股價翻漲20倍，Salesforce成為微軟以外最突出的雲端服務公司。

謝金河分析，從Exxon的殞落，代表石油與石化產業面臨空前挑戰，除了永續指標(ESG)壓力，石油這個百年產業發展已經受到侷限，這次航空業、郵輪業受到新冠肺炎疫情衝擊，油價期貨更是跌到首次負值，台塑4寶2季出現虧損，王文淵最近又為ECFA請命，這些年倚重大陸市場的傳統產業面臨極大壓力，台玻、寶成、正新輪胎都傳出虧損。

不只是台灣，大陸的中國石油剛公布上半年虧損299.69億人民幣，股價也從15.36跌到4.48元人民幣，情況慘烈。謝金河強調，全球石油及石化產業面對百年衝擊，過去半世紀以來，台灣產業的中流砥柱恐將遭受前所未有的撞撃。

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 呂承哲）