搶觀眾 重點在內容而非平台

OTT TV專法草案首場公聽會未開已風滿樓，趕在9月3日開會前，國內外OTT、有線電視業界角力，從政治議題論及產業發展、新舊媒體平台之爭，但管得住業者，卻管不住觀眾，最後誰能吸引觀眾目光？答案是內容！如果立法只解決產業紛爭，保護本國企業，觀眾卻不買單就沒有意義。

台灣現有逾20家OTT平台，主要為國際、中資、本土業者，70％為本土業者，據凱度調查，2019年國人最常使用OTT平台依序為YouTube（94％）、愛奇藝（41％）、LINE TV（40％）、Netflix（21％）、LiTV（15％）等，前五名中僅LiTV為本土OTT，論付費會員排名前三名是Netflix、愛奇藝、YouTube Premium。

據業界情報，不論國內外OTT平台目前在台灣都不賺錢，即使收費低或像Netflix一開始推免費試用吸睛，仍感慨錢難賺，主因是免費看、盜版猖獗，除非有差異化、高品質內容，這也是Netflix、愛奇藝仗著錢多、觀眾多，砸大錢投拍自製劇的原因，並搶購韓劇、台劇等打進當地市場，同時墊高本土OTT採購成本。

內容業者直言，除了政府補助，外商已躍居本地製作公司的大金主，包括大慕製作的《做工的人》由HBO Asia高價買下海外版權，瀚草製作的《誰是被害者》由Netflix天價搶下全球獨家播映版權（大陸除外），據傳一舉帶動台劇身價突破每集逾30萬美元大關。

反觀台灣本地OTT業者，主要來自電信、娛樂、科技等產業，偏重賺平台錢，難負擔大資本投資內容賺錢。新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿估算，目前本地OTT平台戲劇自製率約1％，以台灣偶像劇一集預算二、三百萬元起跳，但買陸劇、韓劇一集只要1萬美元，購片成本只要自製預算的十分之一，加上本地自製內容質量不足，本地OTT平台為了流量為了生存，只能採購播放外片。

由此也引發業界熱烈討論，台灣在全球OTT產業的定位。OTT已是網路、娛樂大亨參與的國際級競爭，蔡嘉駿說，台灣要有本土的OTT平台不難，技術容易克服，但重中之重是要有自製內容，如果可以放寬管制，鼓勵外資和台灣大企業進場投資，大可提升本地自製內容質量，否則很難滿足台灣觀眾大量收看美劇、韓劇、陸劇被養大的胃口。

韓國就是一例，韓國音樂靠youtube mv讓全球聽到看到，韓國戲劇在Netflix與韓國電視台JTBC、TVN合作下愈做愈大，韓國巧妙運用國際資金做大規格、多元題材，帶動本國產業發展。

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