喊話回台塑 王文祥：當王家兒子的責任

台塑集團創辦人王永慶二房次子王文祥日前拋出想回台塑企業意願，王文祥今天公開重申，身為王永慶的兒子，已經在外打拚30年，回台塑企業是當王家兒子的責任。

對王文祥再度表態，台塑集團表示，這屬於家族的事，集團沒有任何回應。

王文祥今天出席由教會舉辦的見證分享會，分享經歷JM Eagle長達14年的官司，最後勝訴的心路歷程，會後接受媒體採訪。

王文祥說，自己在美國經營的JM Eagle並非是台塑的競爭對手，而是台塑的客戶，過去也是集團內的公司，王永慶把JM Eagle賣給他，代表自己的為人處事與父親相近。

王文祥也強調，自己在台塑從基層作業員做起，在集團內待過17年，王永慶也曾在美國每天親自教導，時間長達2年，後來他獨自在美國打拚，JM Eagle這麼大的官司都挺過來了，比以前更有信心可以擔起台塑企業這個重擔。

他指出，JM Eagle也曾是集團的公司，且JM Eagle與台塑不是競爭對手，反而是台塑的客戶，這部分應該沒有問題。

這不是王文祥第一次向集團內表達想回台塑的意願，王文祥說，2008年王永慶過世時，就曾經跟家族談過，但當時因才42歲，家族認為他經驗不足；時至今日，再提此一建議是因為認為自己經驗已足，加上堂哥王文淵多次表示要退休，他比王文淵小18歲，還有18年可以努力。

王文祥也向集團喊話，要讓他回台塑企業只要高階經理人或董事會就可以決定，不需要100多萬股東的同意；對於為何家族至今沒有回應？他認為，畢竟要保護自己的利益，他只能說：「人之常情。」

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