8/30前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/31 (一)
|＊高雄市房屋市場研討會
＊唐榮召開9月份廠盤會議
|9/1(二)
|＊中經院發布2020年8月臺灣採購經理人指數
＊勞動部公布最新無薪假與大量解僱統計
＊BTC會議
＊麗晶之夜
＊台北101周年慶記者會
|9/2(三)
|＊賦稅署記者會
＊台灣機械工業公會與工研院雷射中心、全球最大雷射廠德國創浦簽約，成立台灣半導體與電子產業先進雷射服務中心
＊路博邁投資展望小型記者會
＊智慧城市線上展開幕暨頒獎典禮
＊日本精工Grand Seiko台北101旗艦店開幕
＊華碩顯卡新品發表
|9/3(四)
|＊央行公布8月外匯存底
＊華碩筆電、桌機新品發表
＊微星筆電新品&新品牌發表
國際財經焦點
|8/31(一)
|美國8月達拉斯聯準銀行製造業指數
|德國9月GfK消費者信心指數
|日本7月工業生產指數
|9/1(二)
|美國7月營建支出
|歐元區7月失業率、8月通膨率
|日本7月失業率
|韓國8月貿易收支
|9/2(三)
|美國8月ADP就業人口變化
|歐元區7月生產者物價指數
|德國7月零售銷售
|9/3(四)
|美國上週初領失業救濟金人數、7月貿易收支
|歐元區7月零售銷售
|日本8月綜合採購經理人指數
|新加坡Markit綜合採購經理人指數
|9/4(五)
|美國8月就業報告
|德國7月工廠訂單
|新加坡7月零售銷售
陸港澳焦點
|8/31(一)
|8月份官方製造業、服務業PMI
|中國華融、融信中國、恒大集團
|9/1(二)
|8月份財新中國製造業PMI
|香港7月零售銷售額
|第26屆魯台經貿洽談會在山東濰坊舉辦，至4日
|契稅法、保障中小企業款項支付條例、報廢機動車回收管理辦法實、新能源汽車生產企業及產品准入管理規定；廣州、深圳「升級版限塑令」等新規上路
|中興公布首款屏下攝像5G智能手機Axon 20 5G
|全國銀行間同業拆借中心試運行境外投資者直接交易服務
|9/3(四)
|8月份財新中國服務業、綜合PMI
|9/6(日)
|8月份外匯存底
台股一周焦點
|8/31(一)
|股東臨時會
|閎暉、友佳-DR
|除權息
|廣宇、康控-KY、國際中橡、華電、泰金寶-DR等
|法說會
|藥華藥、商億-KY、中裕、泰昇-KY、京城銀、群聯、士電、國賓
|9/1(二)
|股東臨時會
|本盟
|除息
|新纖、遠東銀、三貝德、乾杯等
|法說會
|第一金、彰銀、永光、富邦媒
|9/2(三)
|股東臨時會
|正瀚
|除權息
|大洋-KY、建大、科妍、永信建等
|法說會
|大學光、穩懋、亞泥
|9/3(四)
|股東臨時會
|隴華
|除權息
|精華、可成、亞德客-KY、材料-KY、禾聯碩、長榮航等
|法說會
|新光金、景碩、勤誠
|9/4(五)
|股東臨時會
|亞獅康-KY
|除權息
|山富、盛弘