8/30前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

8/31 (一) 高雄市房屋市場研討會

＊唐榮召開9月份廠盤會議
9/1(二) 中經院發布2020年8月臺灣採購經理人指數

＊勞動部公布最新無薪假與大量解僱統計

＊BTC會議

＊麗晶之夜

＊台北101周年慶記者會
9/2(三) 賦稅署記者會

＊台灣機械工業公會與工研院雷射中心、全球最大雷射廠德國創浦簽約，成立台灣半導體與電子產業先進雷射服務中心

路博邁投資展望小型記者會

＊智慧城市線上展開幕暨頒獎典禮

＊日本精工Grand Seiko台北101旗艦店開幕

＊華碩顯卡新品發表
9/3(四) 央行公布8月外匯存底

華碩筆電、桌機新品發表

＊微星筆電新品&新品牌發表

國際財經焦點

8/31(一) 美國8月達拉斯聯準銀行製造業指數
德國9月GfK消費者信心指數
日本7月工業生產指數
9/1(二) 美國7月營建支出
歐元區7月失業率、8月通膨率
日本7月失業率
韓國8月貿易收支
9/2(三) 美國8月ADP就業人口變化
歐元區7月生產者物價指數
德國7月零售銷售
9/3(四) 美國上週初領失業救濟金人數、7月貿易收支
歐元區7月零售銷售
日本8月綜合採購經理人指數
新加坡Markit綜合採購經理人指數
9/4(五) 美國8月就業報告
德國7月工廠訂單
新加坡7月零售銷售

陸港澳焦點

8/31(一) 8月份官方製造業、服務業PMI
中國華融、融信中國、恒大集團
9/1(二) 8月份財新中國製造業PMI
香港7月零售銷售額
第26屆魯台經貿洽談會在山東濰坊舉辦，至4日
契稅法、保障中小企業款項支付條例、報廢機動車回收管理辦法實、新能源汽車生產企業及產品准入管理規定；廣州、深圳「升級版限塑令」等新規上路
中興公布首款屏下攝像5G智能手機Axon 20 5G
全國銀行間同業拆借中心試運行境外投資者直接交易服務
9/3(四) 8月份財新中國服務業、綜合PMI
9/6(日) 8月份外匯存底

台股一周焦點

8/31(一) 股東臨時會 閎暉、友佳-DR
除權息 廣宇、康控-KY、國際中橡、華電、泰金寶-DR等
法說會 藥華藥、商億-KY、中裕、泰昇-KY、京城銀、群聯、士電、國賓
9/1(二) 股東臨時會 本盟
除息 新纖、遠東銀、三貝德、乾杯等
法說會 第一金、彰銀、永光、富邦媒
9/2(三) 股東臨時會 正瀚
除權息 大洋-KY、建大、科妍、永信建等
法說會 大學光、穩懋、亞泥
9/3(四) 股東臨時會 隴華
除權息 精華、可成、亞德客-KY、材料-KY、禾聯碩、長榮航等
法說會 新光金、景碩、勤誠
9/4(五) 股東臨時會 亞獅康-KY
除權息 山富、盛弘
工商時報 數位編輯
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