台商回台搶新創 電子五哥投資拚轉型

政府鼓勵台商回台投資，截至8月26日的總金額達台幣1兆839億元，多數焦點放在廠商買地設廠，中小企業和傳產業也多用於生產線升級，根據台灣經濟研究院研究，台灣科技業已是全球佈局，此波是「分散」在中國大陸的投資比重，「加強」台灣、美國、以色列等中國大陸以外的投資佈局，其中，增加投資台灣的新創事業是業者的秘密武器，台灣科技大廠把攜手新創定位為尋找新的成長契機，尤其電子五哥的投資新創力拚轉型可以達陣。

「唯有廠商在台灣實質投資，才能改變台灣經濟成長的結構，帶動GDP長期向上趨勢」，台灣經濟研究院長張建一再三強調，「投資在台灣」，任何領域的投資都是台灣經濟成長需要的，GDP組成中的固定資本形成占比，自2018年第三季明顯上升，估計今年全年可到24.08％，接近歷史高水位，除了廠商設備投資，政策推動的5+2產業創新計畫，今年還有進階版2.0，十分吸引廠商向新創靠攏，也是另一項貢獻。

2018年是中美貿易紛爭的開端，也是海外台商明確採取行動回台投資的第一波，早已聞到未來方向的廠商動作頻頻。早期投資資訊平台Findit.org的統計可以佐證流入新創領域的「資金潮水」。已揭露的台灣新創領域獲得投資件數與資金，2018年有207筆，已揭露金額為6.85億美元；2019年，投資交易上升至342件，成長65.2％，金額則為6.69億美元，其中342件是有統計以來新高。

2020年因為疫情影響，經濟活動受阻，1至7月新創投資交易件數僅93件，金額為2.31億美元，惟該研究團隊表示，這些數據在上市櫃企業轉投資部分僅納入第一季資料，以及行政院國發基金第二季投資名單在7月底前未公布無法納入統計，因此全年數據不必太悲觀。

台灣經濟研究院研究六所副所長范秉航指出，近兩年台灣新創圈有不少的重要投資項目，2019年台灣新創獲投前十大交易案中，除了台灣兩隻獨角獸：沛星互動（Appier）和電動機車Gogoro，另外八家的錼創科技（PlayNitride）、長佳智能（Ever Fortune.AI），安立璽榮生醫（Elixiron），創控科技（Tricorntech）等等都值得注意，有結合AI與醫療可實現精準醫療、或健康大數據管理與醫療科技服務，也有開發實驗室等級的可攜式氣體分析等等，廣達、玉晟生技、台杉投資、中華開發創投、台安生技，中冠資訊等大舉投資。

台灣經濟研究院研究六所副研究員張嘉玲也研究發現，電子五哥鴻海、緯創、廣達、仁寶、英業達等，在早期投資的布局，自2018年後期即明顯增加，惟秉持科技業的全球佈局需求，台灣新創是五哥新增投資的其中一部份，但也已經不容易了，至少台灣有活潑的新創團隊能吸引到大廠的支持，同時讓台商回台投資的腳步踏穩。

電子五哥的早期投資動作和領域，張嘉玲分析，鴻海聚焦人工智慧、健康科技、汽車科技。緯創則將早期資金銀彈，灑在健康科技與人工智慧領域，廣達與仁寶早期投資押寶健康科技。英業達早期投資則以人工智慧、電子投資案件最多。十分明顯，人工智慧、5G、物聯網是電子五哥必然發展的技術，應用面則以健康科技最被看好。

以緯創為例，早期投資資訊平台Findit.org收集的數據顯示，2015～2020H1緯創早期投資共計27件，台灣企業獲投則有16件，占整體投資案件約六成。投資金額超過新台幣17億元，台灣企業獲投超過新台幣6.9億元，占整體投資金額的四成。

張嘉玲指出，緯創近年來，透過多元投資與跨領域合作布局醫療事業，不但陸續成立緯創生技、緯創醫學及緯謙科技等子公司，亦策略投資多家海內外的醫療相關應用公司。在與醫療院所或醫學中心的合作上，緯創醫學科技運用醫療雲端化及大數據平台，提供一系列「智能血透照護解決方案」，已陸續導入新北市恩主公醫院及台北馬偕醫院，另與台北榮總、高雄市立小港醫院等，緯創也都有智慧醫療相關應用服務的合作專案進行中。加總單是健康科技領域，緯創一直持續投資，投資金額已超過新台幣17億元。

此外，人工智慧領域部份，緯創在2016年、2018年兩度投資人工智慧安全監控公司盾心科技，2019年行動貝果、今年上半年參與iKala的B 輪募資。iKala個部是緯創資通 100％ 持有的緯創數技投資控股領投，老創投業和通創投集團及怡和創投參與續投，注入 1,700 萬美元。

台灣科技大廠攜手台灣新創事業作為新增成長動能來源，電子五哥拉攏新創視為轉型的要角，而台灣新創也在水幫魚，魚幫水的共融環境，越加有機會茁壯。台灣經濟研究院研究六所助理研究員劉聖元就指出，拜AI人工智慧領域近年來的突破發展，各領域相繼投入大量資源，催生出諸多亮眼的新創企業。2018、2019年才成立的新創企業在募資上的表現不差，尤其2019年所成立的新創企業在設立一年內就能獲得資金挹注，十分不容易，今年更是有家企業成立不到半年即獲得投資，就投資人的背景分析，公司創投（CVC）占總投資件數55％、創投基金占53％，交大天使投資俱樂部、SOSV、中華開發資本等，以及聯發科技與廣達電腦等台灣科技大廠投資AI新創企業都相當積極，部分原因除了扶持其子公司的發展，更是希望藉由資金挹注資助潛在AI新創企業發展，以此掌握具商業價值的新興技術。