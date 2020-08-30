台商回台！年輕師傅用康普茶在台灣再起爐灶

中美貿易戰、新冠疫情都讓台灣廠商慎重思考分散佈局的重要，在台灣投資新創也成為成長或轉型契機，已在上海創業製銷康普茶的ZESTEA團隊創始人李佳霖和聯合創始人陳心蒂，雖然不是走科技製造業，卻也因為疫情轉在台灣再起創業爐灶，把在中國大陸「練兵」過一次的康普茶生產、製造，到鋪銷通路，用自己在上海工作、創業和營運的小小儲蓄，投資在台灣。

「今年過完農曆年，就發現回不去上海」，李佳霖有點懊惱地說，創業一直是人生規劃之一，國外研究所畢業到上海工作十年了，2018年一邊上班一邊創業卻發現好不容易，終於毅然斷了「領月薪」的舒適念頭，專心在創業的行動上，和有相近背景的同事陳心蒂打拚下，2019年第三季終於把康普茶作為創業的第一個主軸，銷售通路以上海為主，生產則在東山省。由於運作順利，農曆年節被父母叫回台灣過年，意外被大流行的疫情留下來了。

李佳霖和陳心蒂，背景相近、條件都非常優異。父母用心培養，從小當公主寵，送到國外就學，兩人的歐美學歷驚人，進入職場的第一個工作十分巧合地都進入旺旺中國總部，成為旺旺中國2008～2009年特別招考的儲備幹部（MA），以台灣年輕世代與中國精英群競美。

李佳霖在總部受訓後，分派到各省份實境認識地方通路，「從甘仔店到大賣場，只要有旺旺產品的地方，我都經手過」，李佳霖大學念的是心理系、研究所專攻時尚品牌，作起旺旺食品卻也一番經歷，ZESTEA康普茶在上海鋪貨時，她能輕鬆掌握超市、飯店的需求與數量，在台灣也是一樣，節省了大量的前期學習曲線。

在團隊中負責製造端管理的陳心蒂，在處理與代工廠的往來也是「天然生成」，在旺旺工廠的實際參與以及後來在蘋果供應鏈的歷練，加快她成為年輕師傅等級，現在她全面管理康普茶的原料—＞製造—＞物流—＞通路配送，和打前鋒的李佳霖，各自分工、協調合作，把ZESTEA康普茶再在台灣重新演練一遍。

經過4個月的準備工作，ZESTEA康普茶在兩人的特有配方、台灣宜蘭的好水，以台灣在地口味洛神花、檸檬草的完美配合下，於7月下旬在台北花博周末市集宣告誕生，當天所有進貨銷售一空。接著一個月，兩人忙著鋪貨到台北的餐廳、酒吧，台北家鄉的親朋好友爭相宣傳，銷貨速度優於預期，也讓她們看到現在的台灣消費行為，願意嚐試含有養生菌、又不會對身體造成負擔的新式飲料，以台灣高密度的餐廳來看，單是大台北地區的拓展就能達到預設的創業目標。

留在台灣近7個月了，這兩位年輕師傅的上海公司如何了？李佳霖說，「當然是正常運作啊」，拜科技之賜，在台灣透過網路可以全面管理，和工廠的溝通至多用視訊討論，上海鋪貨團隊也沒讓人失望過，貨款支付都在線上，避免現金造成的困擾，目前預計第四季台灣部份運作上手、大陸隔離措施較為鬆綁，再回上海進行下一波的拓展。

這兩位「小小台商」，創業至今沒有對外募資，拿自己的儲蓄作為本金，用個人的學養知識研發設計商品，每一分資源都謹慎計算，這樣的穩紮穩打為的是將來有機會創造規模經濟。有趣的是，從訪談中發現，對於將來，她們不只是要把康普茶產銷作大，而是想擴的更大的「生活飲食產業」。或許接下來，她們會帶著創意和小小的實證成果，成為昔日老闆們的合作夥伴，以全新形象串起兩岸市場。