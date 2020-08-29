接班兩年 嚴陳莉蓮如何掌舵裕隆驚渡暴風雨？

決定接下嚴凱泰過世後的擔子，嚴陳莉蓮已然瞭解裕隆集團不若外界以為的豐茂。但當銀行團叩門抽銀根之際，生死令來得如此之快恐怕也完全出乎她的想像。這位當年女籃隊長、如今的女當家，在經歷納智捷、資金告急的震撼教育之後，終於深刻體悟到，這次她要打的是一場空前艱難的戰役。「打籃球要攻、守俱佳。」如果過去2年裕隆已經重新打穩基石，守住基本盤，那麼未來，新裕隆是否能發動凌厲攻勢，掙回昔日光彩？

去年7、8月間、嚴凱泰過世後約莫半年，其遺孀嚴陳莉蓮、現任裕隆集團女當家，面臨了接位以來第一個嚴峻考驗。當時金融圈驚傳，好幾家裕隆集團長期往來的銀行，不約而同向裕隆提出紅色警示。銀行界的共識是：如果再不積極整頓財務，將立刻緊縮對裕隆的借款額度。

「裕隆集團這輩子沒有受過這種侮辱啊！」一位老裕隆人說。過去幾10年來，裕隆集團一直是政府支持的指標企業，走過風光也享盡風華，任誰都想不到，嚴凱泰過世不過半年光景，集團的資金鏈竟然面臨被銀行抽銀根的急迫邊緣，縱使集團資產雄厚，中華車、裕日車還是車市資優生，但向來雨天收傘的銀行還是擔憂，集團負債比將近7成的裕隆集團，長期潛藏的財務地雷會一點即爆。

在嚴凱泰過世之初，毅然決定冠上夫姓的嚴陳莉蓮，或許早已知道丈夫留給她的，沒有外界以為的燦爛，但這生死令來得如此快速，恐怕也遠遠超乎她的想像。

貸款一簽、地一挖，就死了 「死和丟臉你選什麼？」

時間不容許嚴陳莉蓮猶疑。第一時間她請動眾達律師事務所前合夥人黃日燦，正式加入裕隆集團，擔任特別顧問；再由他出面，加上裕隆5人小組之一——張樑長期在金融圈的人脈，在短短幾個月間，緊急奔走各家主要往來銀行溝通、談判、安撫⋯⋯，先暫時穩住銀行的動作。

回過頭來，她也必須釜底抽薪做出決策。

2019年10月，嚴陳莉蓮大手一揮，超過500億元的裕隆城住宅開發投資案，全面喊停，「那個時候只要貸款一簽、地一挖，就死了。」

這一緊急煞車，面對原本已經簽約的機電商、開發商，還有高價簽約的全球首位獲普立茲克建築獎的女性建築師Zaha Hadid，裕隆總共為此付出高達10多億元的違約金，但也因此煞住了500多億元的投資流出，大幅降低集團資金壓力，讓裕隆的財務喘一口氣，銀行團沒有再更進一步動作。

「如果做了會死（指裕隆城的投資會讓集團現金流出現嚴重缺口），不做只是丟臉，死和丟臉你選什麼？」據悉事後，在裕隆內部的檢討會議上，黃日燦拋出了重話。

但事後證明其實也沒多丟臉，因為喊停之後，裕隆股價不但沒有跌，甚至，還因此吸引買盤加入，例如保力達、寶佳集團還在持續加碼中。

這段時間，是自嚴凱泰2018年12月過世、嚴陳莉蓮掌舵600多天來，最驚濤駭浪的一仗，如果當時不縮手，今天的裕隆集團可能已經風雲變色。

面對殘酷的現實環境，過去從未有掌理公司經驗的嚴陳莉蓮，沒有軟弱恐慌，反而以果斷且務實的態度面對嚴凱泰留下的沉重擔子，沒有太多猶豫，更多是壯士斷腕的決絕。

大手改革》忍痛清創先夫撇下的納智捷 「沒人告訴過我確切的數字。」 還以為黑洞只有500億⋯⋯

嚴陳莉蓮比嚴凱泰大1歲，今年55歲，年輕時的她是裕隆旗下台元女籃隊的隊長，長相清麗、個性好相處的她被婆婆吳舜文相中，嫁給嚴凱泰，從此開始她的貴婦人生。

之後她與嚴凱泰有了2個孩子，生活就在孩子、家庭中打轉，一直到20多年後，嚴凱泰過世，她的人生一夕變調，這條從家庭主婦走上集團執行長之路，她一步就到位。

在外界一片質疑聲中，嚴陳莉蓮匆促上場，就像來不及熱身的球員。

當時不少人認為這位過去20多年來只待在廚房與家庭中的家庭主婦，只是過渡的董事長，甚至有人直言嚴陳莉蓮只是傀儡，將來集團可能由當時的副執行長陳國榮主導。她來不及解釋，其實也不必解釋了，因為球立刻傳到她手上，她就像當年的女籃隊長，上場就要指揮作戰。

她幾乎是馬上就做了過去嚴凱泰一直沒做的事——對嚴凱泰生前做的另一個大夢「納智捷」，以及納智捷的大腦華創車電，進行一連串增資、減資的大動作。先是在2019年底對納智捷減資40億，並2度增資合計197.5億；又對華創一口氣打掉全部虧損，減資32.8億元，減資幅度百分百。一直到8月3日，納智捷宣布再度減資97.5億元，減資幅度達99.49％，改由裕隆注資78億元。至此，外界認定，對納智捷的虧損整頓算暫時告一段落。

一婦當關 打掉納智捷95％虧損 喊停裕隆城 女當家破釜沉舟

「至少已經清理95％，再有冒出來也不多了。」8月19日裕隆的法人說明會後，裕隆發言人羅文邑證實。

嚴凱泰時代打造的納智捷品牌夢，末期面對的是銷量每下愈況的殘酷現實，2019年品牌車不僅只賣了4000多輛，在對岸銷售甚至傳出單月掛零的窘境。對照開發車款所投入的龐大資金，一位車市業內專家指出，一款新車沒有賣個30萬輛，根本談不上回收，「納智捷的累計虧損幾年下來，裕隆集團財力再怎麼雄厚，也是難以承受之重。」他也直言，嚴凱泰在世時必然了解開發品牌車對裕隆財務、營運的壓力與傷害，但他有歷史包袱，難以痛下決心去面對與處理，「也不是不能理解。」相較之下，「要給嚴陳莉蓮大大按讚！」一位與嚴凱泰、嚴陳莉蓮都極其熟識的友人即形容：嚴陳莉蓮接的是燙手山芋，表現卻是，「一『婦』當關，不讓鬚眉，了不起！」

確實，外界看到的納智捷、華創減、增資是既成的決策，其實對嚴陳莉蓮來說，事前的評估、拍板的過程才是最困難的。

外界估計納智捷前後恐怕有上千億元的大洞，但天文數字的虧損不是最可怕的，真正可怕的是，在此之前，不知道洞究竟有多大。

「沒有人告訴過我一個確切的數字。」嚴凱泰過世後不久，有位裕隆集團子公司的主管曾經直問過嚴陳莉蓮「妳知道洞有多大嗎？」她的回答盡是茫然。

這是孤獨的嚴陳莉蓮。站在巨大的未知之前，沒有人告訴她實話，或者說，沒有人敢告訴她實話。

「我自己估計⋯⋯大約要500億元吧。」嚴陳莉蓮猶豫了一下這樣回答，但當時這位主管告訴她，這個數字恐怕還要乘以2。

「數字大小已經不是最重要，重要的是，妳要知道妳口袋剩下多少，妳就可以下決策了。」這位主管給了嚴陳莉蓮關鍵提示。

把「地雷」事業送進開刀房還不夠，嚴陳莉蓮破釜沉舟不止於此。接連2場震撼教育，裕隆內部員工一步步開始發現，女當家是認真的。這位汽車業門外漢，無暇悲傷悼念，就已經開始一點一滴急著把許多不懂的補回來。

急著補課的CEO無暇悲傷 出售名車、招待所 「紀念放心裡就好」

她認真地開每一場董事會、經營會議，在公開資訊觀測站的董事會紀錄上，她從未列缺席，連有些不是她主持的會議她也到場，坐在一邊仔細聽；她心臟很大顆，遇到不懂的，走出自己的辦公室大門，逢人嘩啦啦就問，也不怕人笑。

跟了嚴凱泰很多年的老員工，在會議上說著說著就哽咽，她會停下來拍拍員工的肩膀，說：「不要太感性。」然後繼續嚴肅地把會議開完。

今年初，她甚至把裕隆在陽明山永公路上的招待所拿出來，打算賣掉；事實上，不只招待所，她連嚴凱泰多年珍藏的多部名車，都已經全部轉手賣光。

「房子不用了，空在那邊要做什麼？要紀念什麼？紀念放在心裡就好。」一位嚴陳莉蓮身邊核心幕僚轉述她的想法。

她身上留著籃球隊長的血液，豪爽、熱情，是很會照顧人的大姊頭個性，說話不拐彎抹角，卻也務實得不得了，是啊，沒有用的東西，不賣掉留著要做什麼？

但這不代表嚴凱泰已不在她的生命裡。走進她和嚴凱泰在陽明山仰德大道上的家，到處是嚴凱泰的照片，問年僅六歲的兒子John，爸爸在哪裡？天真童稚的臉龐回答：「爸爸在天堂。」

這是當媽媽的嚴陳莉蓮。

人事換血》三朝元老陳國榮淡出 舊去新來益發成熟 「不只有進攻，要攻、守俱佳。」 她要組自己的團隊

但回到公司，嚴凱泰留下來的裕隆集團，是一個千瘡百孔、百廢待興的集團，昔日的特權光彩，早就在銀行團抽銀根當下，繁華落盡，打回原形。嚴陳莉蓮在接連經歷幾場震撼教育之後，逐漸清楚，自己這個隊長帶的是怎樣的球隊，眼前要打的，是一場怎樣的戰役。

「打籃球不是只有進攻，要攻、守俱佳。」這是嚴陳莉蓮在公司內部會議上經常掛在嘴上的話；過去2年的裕隆，沒有太多進攻動作，重點在守，重新打穩基石，守住基本盤。

她也常強調，打籃球講究團隊合作，不能打個人秀。

在嚴凱泰生前，裕隆集團上有一個「5人決策小組」，成員除了嚴陳莉蓮，還包括林信義、張樑、戚維功，以及日前請辭集團總管理處總經理的陳國榮；嚴陳莉蓮上任後，還另組「特別應變小組」，延攬黃日燦、陳伯鏞、黃豐志，對她而言，每位成員功能不同，個個都是她取經、學習的軍師。

黃日燦是從吳舜文到嚴凱泰、嚴家二代的摯友，不僅是嚴凱泰的遺囑執行人，嚴凱泰臨走前，更將妻兒託孤給黃日燦；於公於私，他都責無旁貸要幫忙。

尤其過去2年，集團處於止血療傷、整頓待起的階段，以併購見長又具備律師專業的黃日燦發揮最大功用。他過去不是裕隆集團員工，旁觀者清，沒有包袱，讓他在納智捷的整頓與裕隆城的喊停中，都扮演重要角色。

但接下來，如果裕隆整頓逐漸完成，回到汽車製造本業，一路扶植中華汽車的林信義等人，重要性就會大幅提高。

如何讓每個人的功能發揮極致，彼此競爭又合作，共同帶領整個集團往前走，這或許無關汽車本業，卻是身為集團執行長的嚴陳莉蓮最重要的一門功課。

旁人看她愈來愈專業 以前開會多靜靜地聽 現在會講重話

日前，陳國榮請辭總管理處總經理，總管理處相當於裕隆集團的「大腦」，陳國榮這一請辭，等於離開最核心的位置，雖然他還是5人小組一員，也仍身兼多家公司董事職務，但重要性已經大不如前。

陳國榮是前集團副執行長，也是嚴凱泰生前最倚重的愛將，集團內大小公司總經理都要向他做業績報告，儼然嚴凱泰的分身。裕隆集團過去最重要的兩個發展，品牌納智捷的打造過程、裕隆城的開發規畫，都由他主導執行，一手掌舵。

去年9月，陳國榮辭去納智捷董事長，緊接著，今年初退出主導裕隆城開發的「裕隆建設」董事會，日前連陳國榮的子弟兵、杭州納智捷董事長吳新發都申請退休，3個指標都直指，裕隆的「陳國榮時代」已經宣告結束。

此外，5人小組中的另一位要角戚維功，日前因心肌梗塞緊急送醫，撿回一命，也以身體健康為重逐漸淡出，如此一來，陳國榮、戚維功這些昔日舊主愛將均已淡出經營核心。

舊去新來，嚴陳莉蓮知道，為了應付未來的新變化，她必須開始逐步建立屬於自己的部隊。在總管理處內，這位女籃隊長開始培養50歲、甚至40歲的中階幹部，要一步步建立屬於自己的球隊。

走過600多天的風雨歷練，這位門外漢執行長快速成熟，過去開會多數靜靜地聽的她，開始會講重話了，會告訴主管，「你這樣做不對。」旁觀者解讀，她愈來愈專業，愈發深入了。

務實前進》 體認形勢比人強 咬牙結盟鴻海攻電動車 出人、出錢、出設備 吃虧也要拚殘餘價值再變現

蛻變中的嚴陳莉蓮，已經從來不及熱身的球員，變身為熟悉集團大小事的隊長，她盤點籌碼，整裝軍備。10月中，已經清理乾淨的華創車電，要和鴻海合資，成立一家新公司，朝電動車新領域邁進。

有人嘲謔，這只是打銷了近千億元的納智捷之後，僅存的一點殘餘價值，但無論外界如何解讀，對嚴陳莉蓮而言卻是意義非凡，因為這是她領銜之後往前邁開的第一步。

儘管在新公司裡，裕隆不只出人，還出錢、出資產，將華創車電原本4、500名員工全部轉換為新公司成員，並將其所有僅剩機器設備雙手奉上，讓鴻海挑選作價，等於將華創車電多年來的研發智慧全貢獻出來，而鴻海僅出資80億元，就占了新公司股權的51％。

據悉，鴻海是在全世界繞了一圈之後，才回頭找上裕隆，其中裕隆有整車的技術與經驗，當然是關鍵。儘管多數資源由裕隆提供，但鴻海表示將把電子業擅長的「標準化、模組化、供應鏈管理」帶進汽車業。

其實早在嚴凱泰擘畫納智捷大夢之初，時任鴻海董事長的郭台銘就曾找上門，想要一起加入製車，但被嚴凱泰婉拒。沒想到，多年之後2家公司終究合作，但卻已人事全非，形勢逆轉。

如今對嚴陳莉蓮而言，識時務者為俊傑，裕隆的自有品牌夢終結之後，如果這堂千億元的課還能有一絲機會變現上市，而且還是跨入電動車的未來領域，那麼，不啻為一次再起的機會，縱使合作初步吃一點虧，也只能咬牙接受。

與鴻海的合作，再次印證嚴陳莉蓮的務實個性，她深知自己沒有作夢的權利，必須一步一步，盤算前進。

嚴陳莉蓮不像嚴凱泰，從小生長環境優渥，她來自平凡的公務員家庭，媽媽是客家人，上有兩個哥哥、兩個姊姊，她是老么，但也因此她沒有架子、好客熱情，見人就擁抱。過去嚴凱泰在時，常帶主管回家吃飯，嚴陳莉蓮總在一旁吆喝，和大家打成一片，遇有主管離職，她也真心不捨。

重燃籃球隊長魂 終能領軍擦亮裕隆招牌？

即使現在，她還是常邀請主管回家吃飯，她親自包的水餃在主管圈中很有名。她是標準美食主義者，而且不像嚴凱泰有偶像包袱，只固定到某幾家餐廳，她只要聽說哪裡有好吃的，馬上就吆喝說：「走，我們晚餐就去吃！」吃回來還會記錄，喔這家行、那家不行，下次不去了。

身為籃球員時的嚴陳莉蓮，曾經創下連續8年入選國手的紀錄，她球風刁鑽，彈性又好，更以有名的「急停跳投」縱橫球場。

其實，她還是當年那位熱情有勁的籃球隊隊長，只是這次帶的隊伍更形龐大，她一樣用盡全力，指揮調度，要把裕隆這個腳步有點散亂的隊伍，重新整軍，找回昔日的光彩。

文章來源：今周刊

延伸閱讀

「虧損那麼多還不讓人發言」！納智捷一款車虧幾十億人民幣，嚴陳莉蓮耐心面對小股東怒吼

納智捷去留？ 嚴陳莉蓮給這4個字

裕隆打虧只是序曲還有更大問題待解決！調頭寸找幫手，嚴陳莉蓮自組財經小內閣