傳動系統元件廠營收及獲利均優於工具機廠

工具機廠哀鴻遍野之際，上銀、全球傳動及直得三家傳動系統元件上市櫃公司，拜大陸刺激經濟，持續推動新基礎建設，帶動自動化設備、5G等相關產業對線性滑軌或滾珠螺桿等傳動系統元件需求回溫，短急單湧現，第二季及上半年全面轉虧為盈，表現優於工具機廠，下半年營運可望比上半年好，全年將優於去年。

新冠肺炎疫情，造成全球經濟泰半停擺，無法商業流動，加上熱錢湧入，造成新台幣匯率升值，進而成為亞洲最強貨幣，影響工具機第二季接單及出貨，反映在工具機廠上市櫃公司第二季及上半年財報，一遍慘綠，呈現賺少賠多的局面。

上銀、全球傳動及直得三家生產的傳動系統元件公司，是工具機業上市櫃公司第二季及上半年唯一全面獲利的廠商。上銀第二季EPS回升至1.83元，上半年EPS為1.41元。全球傳動第二季轉虧為盈，EPS為0.24元、上半年EPS為0.09元。

上銀及全球傳動兩公司都生產滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，也都跨足單軸機器人，上銀近年更跨足晶圓機器人、多軸機器人等工業用機器人，以及布局醫療用機器人。農曆年後，復工以來，上銀及全球傳動都因大陸自動化設備及5G相關產業短急單持續湧現而受益，上銀8、9月訂單滿載，開始接10月訂單，全球傳動8月訂單滿載，9月接單速度趨緩，不過兩公司都認為，下半年業績會優於上半年，今年業績比去年增長，上銀集團總裁卓永財還看好上銀今年業績兩位數成長。

上銀指出，目前半導體、智慧自動化、5G及醫療等產業需求殷切，訂單以短急單為主，其中醫療及半導體設備所需的線性滑軌，依規格不同，訂單能見度2～2.5個月，滾珠螺桿訂單能見度1～1.5個月。上銀推出智慧滾珠螺桿及晶圓移載系統等新產品，也陸續接獲訂單，為下半年及明年營運潤色。

全球傳動主管表示，在手訂單能見度1～2個月，目前8月訂單滿載，9月還在接單，第三季營運將優於第二季及去年同期，第四季還有待觀察。不過法人樂觀預估，全球傳動今年合併營收挑戰22億元以上。