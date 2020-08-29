上半年陷入苦戰 工具機廠力拚第三季不虧損

新台幣匯率升值、疫情等利空因素衝擊，工具機廠僅程泰集團旗下亞崴及程泰兩公司第二季及上半年獲利一枝獨秀外，各上市櫃工具機廠上半年普遍陷入虧損。百德最慘，上半年在手訂單達200台，卻因歐美封城無法出貨，致使第二季每股虧損1.12元；上半年每股虧損2.71元。高鋒、瀧澤科兩公司力拚第三季至少損平或小賺。

工具機業接連遭逢中美貿易戰、新冠肺炎疫情及新台幣匯率升值等黑天鵝襲擊，變成「慘業」。新台幣升值，各工具機廠第二季認列少則數百萬元，多則2、3千萬元匯損，嚴重侵蝕本業獲利，不少業者感嘆，第二季及上半年賺得不夠多，全遭匯率吞噬獲利，帳面由黑轉赤字，白忙一場。

尤其，中部地區不少工具機廠遲遲等不到歐美客戶恢復拉貨，政府紓困3.0補助又聲聲慢，沒有收入，還要借錢發薪水，所幸申請無薪假。台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲坦言，工具機業「做三休四」幾乎變成常態，業者正苦撐待變。

程泰集團旗下亞崴及程泰兩公司大陸吳江廠在大陸復工後，生產不少標準機當備品策略奏效，第一季末接單，第二季陸續出貨，第二季及上半年本業全面獲利，加上政府紓困2.0補助金挹注，抵銷新台幣升值，認列匯損的衝擊，亞崴第二季EPS為0.14元、上半年EPS為3.53元；程泰第二季EPS回升至0.85元，上半年EPS為3.83元。程泰集團董事長楊德華表示，程泰及亞崴第三季接單及出貨，即使沒有紓困3.0補助，也會獲利。

高鋒主管表示，高鋒董事長沈國榮嚴格要求要降低成本及樽節費用，要求零件廠配合降價，提升毛利率，第二季本業獲利720萬元，又有1,200萬元的政府紓困2.0元補助金挹注，第二季EPS為0.06元，上半年每股虧損0.19元。7月認列和大及光榮-KY等公司現金股利，7月獲利轉正，第三季每月出貨力拚在損益平衡點之上，有機會獲利。

向來獲利的喬福、瀧澤科兩工具機廠第二季及上半年雙雙出現虧損，喬福第二季由盈轉虧，每股虧損0.45元、上半年每股虧損0.21元。瀧澤科第二季罕見每股虧損0.06元；上半年每股虧損0.05元。瀧澤科主管表示，瀧澤科仍有固定訂單，接單只要不受疫情影響而惡化，第三季有機會至少損益兩平。

東台表示，東台客戶以汽車業居多，這波疫情衝擊下，只有PCB鑽孔機訂單回升，第二季本業虧損0.59億元，靠紓困2.0補助金補助挹注，第二季EPS為0.06元，上半年每股虧損0.46元。

恩德、福裕及協易機等工具機廠外銷歐美，也因疫情而受阻，恩德第二季每股虧損0.28元、上半年每股虧損0.36元。福裕第二季每股虧損0.17元、上半年每股虧損達0.52元。協易機第二季每股虧損為0.05元；上半年每股虧損0.01元。