美中貿易戰發酵 科技產品回台生產比率增加

美中貿易戰影響台商在全球生產布局。經濟部統計處指出，2019年在中國有生產線的企業中，進行產線調整者約占2成，其中，許多科技業者傾向移回國內，顯示台灣是科技產業重新布局產能的首選。

經濟部統計處今天發布「美中貿易戰下，我國外銷訂單生產配置變動」專題報告，指出受美中貿易紛爭影響，2019年台灣外銷訂單金額較2017年減少1.7%，其中除電子產品因5G、高效能運算等新興應用續增，帶動科技類產品接單維持高檔外，其餘各貨品接單金額均較2017年減少。

全球供應鏈逐漸走向碎片化，台商在全球生產配置出現明顯挪移。統計處表示，台商在中國（含香港）生產的比率下降，取而代之的是鄰近亞洲和美歐等地區；近年政府積極排除貿易障礙及提高台商回流誘因，使國內生產比逐年提升，2019年較2017年提高0.9個百分點。

據統計處統計，2019年在中國有生產線的企業中，進行產線調整者占21.5%，其中紡織品、化學品、電機產品等主要移往東協，比率均在6成以上，科技業者則傾向移回台灣，顯示台灣為科技產業重新布局產能首選。

反映在2019年資訊通信產品、光學器材及電子產品在國內生產的比率，皆較2017年增加。

在海外生產的廠商，也出現當地銷售比增加，供應鏈趨在地化的情形。統計處表示，2019年台商在海外生產的產品，轉銷第三國的比例為73.6%，逾2成在產地銷售，較2017年分別減少4.1個百分點，及增加3.7個百分點。

統計處表示，美中貿易問題壓低各國出口動能，台灣在產能回流及轉單效應挹注下，2019年僅年減1.4%，減幅低於鄰近主要國家，且優於全球總出口（-3.0%）。

統計處指出，受美中貿易戰及疫情衝擊，全球產業供應鏈正在加速重整，許多高階產品選擇移回台灣生產製造，加上台灣在半導體產業處於領先地位及硬體製造之優勢，是產業轉型的最佳契機。

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