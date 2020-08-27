生華科新冠新藥 獲美緊急核准臨床

生華科27日宣布，旗下治療新冠肺炎潛力新藥Silmitasertib，獲美國FDA緊急核准臨床，是台灣第一個新藥首次用於新冠人體臨床試驗；總經理宋台生表示，將循瑞德西韋模式，向美國FDA爭取緊急使用授權（EUA），力拚成為全球治療新冠肺炎的重磅藥物。

生華科表示，此臨床試驗是由合作夥伴美國最大醫療體系之一的Banner Health，向美國FDA提出緊急人體臨床試驗 （EIND） 申請，由於Silmitasertib希望針對目前尚無需使用呼吸器、且未形成免疫風暴的新冠重症患者，進行投藥治療，在現今沒有其他有效治療方法的前提下，申請案獲得核准。

由於新冠疫情持續延燒，全球確診感染人數已經突破二千三百萬人次，美國的確診人數也飆破五百七十萬人，在急需有效的治療方案中，該臨床試驗將由Banner Health負責執行，預計收案5～10名新冠患者，後續也將啟動較大規模的二期試驗，初步規劃收案40人。

宋台生表示，這是台灣第一家生技公司的新藥正式進入新冠臨床，也是Silmitasertib首次用於治療新冠患者。

由於瑞德西韋用於治療重症病患，無法有效抑止免疫風暴，且有造成肝腎器官病變疑慮，因此，未來Silmitasertib若能加速病患恢復健康、抗病毒感染及減緩免疫風暴，有望遏止疫情。

Banner Health設立於亞利桑那州的鳳凰城，是全美最大的醫療體系之一，橫跨美國六大州，共有三個醫學中心及28家醫院；新冠肺炎疫情爆發時，Banner Health陸續收治新冠肺炎患者，其中八成為重症患者，因此也積極尋找具有治療新冠肺炎的潛力藥物。

法人表示，生華科Silmitasertib為口服膠囊，可在患者病情尚未需要使用呼吸器時就先進行治療，市場想像空間大。

為了準備研發新藥資金水位，生華科董事會決議現增發行1,500萬股，發行價格每股120元，現金增資認股基準日為8月29日。

中裕新冠新藥拚2022年上市

中裕執行長張念原27日在法說會中表示，治療新冠病毒的抗體2-43未來聚焦歐美市場，預計明年3、4月進入一期臨床試驗，將在秋天結束後，旋即進行二/三期臨床，預期2022年底前申請EUA（緊急授權）。

助推台灣有機會成為抗新冠世界隊的抗體2-43，其開發進度備受關注，昨日中裕的法說會也破天荒由張念原、愛滋病毒權威何大一分從美國加州、紐約以視訊方式出席，讓法人問到飽。

何大一表示，情商哥倫比亞大學保留一個授權給台灣，是考量台灣非世衛組織成員，疫情下可能有錢也買不到藥，其研究團隊開發的九個COVID-19單株抗體抗體，目前已有4、5家大藥廠洽談授權，哥大已與美國一家大藥廠簽約。

張念原表示，相較國際藥廠能自己進行細胞株開發，中裕因必須委外，才導致公司起步較慢，要到明年3、4月才能進入人體臨床試驗的原因。不過，中裕與哥大簽約授權同時，也積極尋找細胞株開發公司，現在有2家歐洲廠商在候選名單，近幾天可望有結論能夠敲定，未來將由歐洲廠商生產細胞株後，運回台灣由中裕竹北廠生產抗體新藥，預計年底即可試量產。

張念原說，未來2-43抗體所有生產都會由竹北廠生產廠，中裕已就運輸流程等程序做模擬，明年初進入動物實驗時也會同時進行GMP。

張念原說，細胞株開發費用約落在100～150萬美元，以臨床試驗初步估計總收案人數約500人，估每位受試者約需2～3萬美元，加上其他細項，估整體臨床費用約3,000萬美元，是否需在明年辦理募資？目前尚未規劃，但不排除未來也有資金需求。

張念原表示，目前瑞德西韋單次療程費用約2,000美元，未來若2-43新藥順利2022年底前上市，若可一針就見效，盼藥價落在1,000～2,000美元間。何大一補充，2-43新藥臨床試驗設計鎖定的治療對象就是初期感染的病人，一確診就要用藥。由於該抗體新藥是由中裕自己生產，扣除給哥大的分潤，預估未來產品毛利率將超過75％。

張念原指出，未來3～5年是COVID-19疫情控制關鍵，中裕將傾全力先投入2-43抗體新藥開發，力拚2022年底前申請EUA拚拿許可上市。

國光生新冠疫苗 可望年底量產

國光生技宣布自主研發的新冠疫苗已在本周進入一期人體臨床試驗，在國際新冠疫苗競賽中加入前20％領先群，若一期臨床試驗順利，預計11月進入二期臨床試驗，並於第三期臨床啟動多國多中心合作，以期能年底前開始量產，明年中提供全民接種新冠疫苗。

董事長詹啟賢表示，一、二期臨床試驗均在台灣進行，一期人體臨床試驗由台大醫院展開，二期會加入其他醫院，收案人數至少1,500人，希望達3,000人。目前規劃10月先小量生產，希望明年農曆年前達150～200萬劑，由醫護人員及高危險群優先施打。

詹啟賢強調，國光本身細胞生產工廠及合作夥伴的生產設備，可提供每年2,000萬劑以上，也具無菌充填產能，第一條無菌充填線年產能2,500萬劑；第二條無菌充填線預計2021年2月投產，年產能1億劑，並有完整智慧財產權，不受第三者或他國牽制。

國光生技指出，新冠疫苗一期人體臨床試驗正於台大醫院收案中，計畫主持人為台大張上淳教授，收案對象為20～60歲健康成年人，收案人數約70人。後續二、三期臨床試驗規劃將密切與食藥署討論，若一期臨床試驗證明疫苗安全無虞，可望於11月進入二期臨床試驗，年底前開始量產。

此外，國光生技還透過子公司安特羅由國衛院技術平台授權發展DNA新冠疫苗。安特羅總經理張哲瑋表示，疫苗研究發展會比國光的基因重組慢一些，最快年底有機會進入人體臨床，現在在動物實驗和有效性評估。

至於發展中的抗原快篩目前進行抗體配對測試，已到驗證臨床階段，目標10月完成所有驗證，再送件衛福部申請許可。