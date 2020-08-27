旺旺支持防疫 水神捐贈斯里蘭卡

斯里蘭卡國家衛生部長表達感謝，讚揚旺旺集團防疫無國界的善舉

各國歷經新冠肺炎數月肆虐，雖然全球大部分地區新增病例及死亡人數有逐漸控制的趨勢，但根據WHO近期指出部分地區病例仍顯著增加中，在這艱難時刻，旺旺集團持續善盡企業社會責任，用具體行動支持各國防疫，繼捐贈至日本神奈川縣七縣市、馬來西亞東部沙巴州（Sabah, Malaysia）之後，「Want Want Group Support You」國際捐贈行動排除萬難運抵斯里蘭卡（Sri Lanka），持續為全球共同防疫貢獻一己之力。

自2020年初疫情甫爆發之時，旺旺集團董事長蔡衍明即相當關心全球疫情蔓延情況，親自指示進行國際援助事宜，捐贈微酸性電解次氯酸水（水神）共同防疫，此舉受到斯里蘭卡政府高度重視，然而捐贈計畫必須面對全球航運減班、各國邊境關閉、貨物運送許可等各種阻礙，一度停擺無法執行。經過鍥而不捨協作，才終於將相關抗菌防疫物資運抵可倫坡班達拉奈克（CMB）國際機場。

在8月26日的捐贈儀式上，斯里蘭卡國家衛生部長瓦尼亞拉奇（Pavithra Wanniarachchi）讚揚旺旺集團防疫無國界的善舉，負責居中聯繫的斯里蘭卡國家奧委會秘書長迪席瓦（Maxwell de Silva）也在受訪時由衷感謝：「斯里蘭卡在拉賈帕克薩總統（Gotabaya Rajapaksa）帶領下防疫不遺餘力，並非常感謝旺旺集團在這個困難時期為我國提供援助！最想感謝你們的董事長蔡衍明先生，我要祝福他健康好運，並感謝他的慷慨，我們非常地感謝！」

迪席瓦秘書長表示，斯里蘭卡疫情大多從中東傳進來，因此斯里蘭卡目前對外來入境人口一律進行核酸檢測，並將他們隔離。接下來政府會盡快執行水神生成機的安裝工作，預計第一批六部機器及108組電解液，將安裝於National Infectious Disease Hospital、National Hospital、Base Hospital Mulleriyawa、Colombo East General、Iranawila New Hospital、Rathnapura General Hospital等6家大型醫院，免費提供給第一線醫護人員及一般民眾作為各種防疫需求應用。