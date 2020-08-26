台積電研發加速 2022年可望量產3奈米晶片

台積電（南京）有限公司總經理羅鎮球26日表示，台積電在晶片研發上採取「小步快走」的模式，台積電的7奈米晶片已進入第三年量產期，目前7奈米晶片已經有140個以上的產品實現批量生產，預計到2020年底之前會超過200個。

21世紀經濟報導，羅鎮球在2020世界半導體大會暨南京國際半導體博覽會中指出，同時，5奈米現在已經進入批量生產階段，其良率遠優於3年前的7奈米，台積電在功耗、性能與面積上進一步升級，預計2021年會正式批量生產4奈米晶片。

此外，羅鎮球透露，2021年就可以看到3奈米的晶片產品，在2022年，3奈米晶片將進入大量生產，台積電的3奈米晶片在性能上可以再提升10％～15％，功耗可以再降低25～30％。

羅鎮球表示，台積電2020年全年的研發投入已經超過30億美元，研發資金全都花在晶片上。

除了7奈米晶片以外，台積電還在做「N7＋」，以及6奈米晶片，台積電把6奈米和7奈米當做同一個節點。此一節點的產出相當大，到目前為止台積電已經為全世界提供超過10億顆晶片，應用領域包括CPU、GPU、通訊領域以及AI等諸多領域。

羅鎮球指出，台積電的5奈米晶片現在也已經進入批量生產階段，從生產情況的良率來看，5奈米晶片的良率遠優於3年前的7奈米晶片。