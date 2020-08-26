中共前地方官出逃美國：像蔡霞一樣的人挺多

中國黑龍江省雞西市前副市長李傳良近期出逃美國，他在接受外媒專訪時表示，像中共中央黨校退休教授蔡霞一樣對當局不滿的人「挺多」，只是敢怒不敢言，自己出逃也是為了推動中國民主化。

自由亞洲電台中文網25日刊登了李傳良的專訪內容。他表示，自己在2014年就動念想退出中國共產黨，因為一直在體制內工作，直接或間接感受過太多事，「這個體制爛透、不可救藥」。

李傳良表示，他的前部下孔令寶在2019冠狀病毒疾病疫情發生後，曾說確實聽到不少「吹哨人」透露消息，並指疫情太嚴重，是天災也是人禍。但孔令寶剛說完「就被免職和抓捕」，還被控「發表不當言論」。

李傳良並表示，除了孔令寶，也有好幾個前同事陸續遭約談，這成為他出逃美國最重要的原因。

另外，對於蔡霞被控發表有關嚴重政治問題、損害國家聲譽言論，因而遭開除黨籍、取消退休待遇，李傳良則以自身觀察表示，像蔡霞這種人「挺多的」，但越來越不敢明講，現在「有點像文革時期」，一不小心就可能被舉報，很多人私下會看蔡霞等人發表的觀點，但看完後不出聲，都壓在心裡。

他感嘆，蔡霞、曾發文批判中共總書記習近平的退休地產商任志強等人說的話「都是正確的」，「中國的一個知識分子說出這些話來，你說得有多不容易啊」。

李傳良也在專訪中提到，家人仍在中國，不只他擔心，很多人也替他擔心，但「我也是顧不上他們了」，有點像在保命似的（出逃）。

李傳良並表示已加入中國民主黨，對中國各級政府腐敗問題都有所了解，接下來的奮鬥目標是為中國真正實現民主、自由與法治出份力。