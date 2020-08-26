泉裕泰籲解禁福島核食 陳吉仲：4大原則處理

「反核食」公投2年期限將至，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰在農委會主委陳吉仲面前公開呼籲解禁福島等5縣產品，陳吉仲受訪表示，所有經貿議題都必須符合確保消費者食安、不衝擊產業、有科學根據、參考國際規範。

2018年11月公投綁九合一大選中，「反核食」公投過關，福島與茨城、櫪木、群馬、千葉等地區的農產品及食品2年內無法進口；如今2年期限將至，政府態度引起注目。

東元集團旗下餐飲品牌攜手東亞經濟協會今天邀請台南市、高雄市、屏東縣農漁會24處代表，共同在南港軟體工業園區舉辦「台日農漁產品 企業及地方交流會」論壇及展售會，推廣南台灣三大縣市在地農漁特產。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今天在致詞時拋出福島食品進口議題，他提到，日本和台灣食品進出口關係緊密，2019年台灣是日本第4大重要出口國，日本也是台灣第2大國家重要出口國。

不過，他提到，台日食品最大議題是台灣2011年起認定福島周邊5縣食品不能進口，他表示，日本技術實施檢查，超標食品不會在市場流通也不會出口，殷切希望以科學證據早點結束進口管制，讓台日消費者能享受彼此的優質農產品。

農委會主委陳吉仲受訪時回應，此議題長期以來是日本政府認為應該要解決的，但在11月24日前，是不可能解決、也無法解決的，因為要尊重公投。

他補充，台灣是一個以經貿為主的經濟發展國家，出口和進口總值占GDP超過140%，所以處理經貿議題，如同總統蔡英文先前在國際會議宣示，都是要依照4個原則：第一，確保消費者食品安全，第二，產業界不會受到衝擊，第三，一定要有科學根據、第四，參考國際規範，日本食品也是依照這個原則處理。

但他強調，並沒有因為福島5縣食品某些部分被禁止後，日本賣到台灣的貿易就減少，反而是增加的，除了5縣之外還有42個縣賣到台灣的食品是增加的，因此福島食品不會是台日貿易障礙。

他也提到，疫情對台灣農漁產品外銷日本沒有影響，除了鮪魚因日本疫情關係，需求量下滑受影響外，水果大部分都成長，國內稻米去年整年賣日本1000公噸，今年前7月已達7000公噸，出口值達2億元以上，鳳梨去年賣日本1000公噸，今年已賣2300多公噸，萵苣美生菜持續大賣。

陳吉仲說，國內農產供應鏈未受疫情波及，今年會有更多農產品出口，國內一年農產品賣給日本超過新台幣280億元，進口日本食品則有330億元，等於對日本來說順差50多億元。台灣出口到日本的280億元中，有140億元就是水產品，台南、屏東、高雄很多養殖漁業產品，都是可以引介來給日本。

他也提及，希望未來農產出口也是「國家隊」的概念，農產品出口以日本為例，前線用料規定要符合日本需求，採收後的冷鏈處理，品質才能維持一定時間，「掌控冷鏈、就掌控整個市場價格」，農委會則要來吸收因為關稅議題的成本議題。

東元集團會長黃茂雄表示，今年遭逢疫情，在5、6、7月率領集團餐飲服務業同業分別拜訪台南、高雄、屏東三縣，前後走訪5次，拜訪南高屏鄉鎮農漁會組織，深入了解農漁民需求，邀請農漁民將產地直接拉到消費地展售。同天舉行的農漁特產展售會將媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路連同東元集團旗下餐飲15個品牌，以實際購買行動支持台灣在地農漁會。